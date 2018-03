Üniversite öğrencilerinden Mehmetçik'e ışıklı destek

MALATYA (AA) - Gaziantep ve Malatya'da, Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler, yurt binalarını "Afrin" yazısıyla ışıklandırdı.

Gaziantep'te Ümmü Gülsüm Kız Öğrenci Yurdu'ndaki üniversite öğrencileri, yurt binasına ışıkla yazılan "Afrin"i fotoğraflarken, İstiklal Marşı'nı okudu, "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" şeklinde sloganlar attı.

Yurtta kalan öğrencilerden Mehmetçiğe "ışıklı" destek

Öğrencilerden Semra Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrin'de savaşan Mehmetçik adına güzel bir etkinliğin düzenlendiğini belirtti.

Güvenlik güçlerinin başarısı için ellerinden geleni yapmak istediklerini aktaran Yaşar, böyle bir projenin içerisinde yer almaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

Öğrencilerden Merve Güney de Hataylı olduğunu ifade ederek, "Elimizden gelse bizlerde oraya gitmek isteriz. Ben de mezun olduktan sonra cephede savaşmaya hazırım. Rabbim askerlerimize zeval vermesin. Ayaklarına taş değmesin. Türk askerine sonsuz saygılarımızı iletiyorum." diye konuştu.

Malatya

KYK Malatya İl Müdürü Ebubekir Kayhan, yaptığı açıklamada, Türkiye genelindeki yurtlarda düzenlenen etkinlikle güvenlik güçlerinin yanında olduklarını gösterdiklerini söyledi.

İnönü Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Seyyid Ahmet Çobanyıldız ise etkinliğin kendisini duygulandırdığını vurgulayarak, "Göğsüm kabardı, duygulanmamak elde değil. Allah Afrin'de görev yapan Mehmetçik'imizin yanında olsun. Bizim burada ailelerimizle mutlu yaşayabilmemiz için Afrin'de, vatan, millet ve namus için savaşıyorlar." dedi.

Adana

Çukurova Üniversitesi kampüsünde yer alan Kredi ve Yurtlar Kurumu Adana İl Müdürlüğüne bağlı Mahmut Sami Ramazanoğlu Kız Öğrenci Yurdu girişine led ampullerle oluşturulan "Afrin" yazısı asıldı.

Daha sonra yurt görevlileri, öğrencilerle Afrin yazısı altında bir araya geldi.

Yurtta kalan öğrencilerden Emine Aslan, Mehmetçik'in yanında olduklarını belirterek, "Afrin'deki askerlerimize destek vermek için bu ışıklı yazı hazırlandı. Sonuna kadar onların yanındayız. Allah Türk askerini korusun. Dualarımız onlarla birlikte." ifadesini kullandı.

Mersin

Mersin Yenişehir ilçesi Çiftlikköyü Mahallesi'ndeki Kırkkaşık Kız Öğrenci Yurdu ve Mersin Kız Öğrenci Yurdu Müdürlükleri bünyesinde bulunan 3 binanın oda ışıklarıyla "Afrin" yazısı oluşturuldu.

Yurtta kalan öğrencilerden Begüm Çolak, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 ağabeyinden ikisin asker olduğunu ve birisinin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görev yaptığını söyledi.

Harekata destek verdiklerini dile getiren Çolak, "Orada görev yapan askerlerimizin hepsini çok seviyoruz. Hepsinden Allah razı olsun. Rabbim onların yanında.'' dedi.

Öğrenci Büşra Direk de Mehmetçiklere her gün dua ettiklerini belirtti.

Zonguldak

Zonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Esenköy Mahallesi'nde bulunan Nesibe Hatun Kız Öğrenci Yurdu'ndaki üniversite öğrencileri, binaya ışıkla yazılan "Afrin"i fotoğraflarken, İstiklal Marşı'nı okudu, "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" şeklinde slogan attı.

Öğrencilerden Merve Udul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrin'de savaşan Mehmetçiklere moral vermek amacıyla etkinliğin düzenlendiğini söyledi.

Mehmetçiği sonuna kadar desteklediklerini dile getiren Udul, şunları kaydetti:

"Türk kadını olarak hep arkalarındayız. Dualarımızla onların yanındayız. Onlar hiçbir zaman tek değiller ve yüreğimiz onlarla. Şehitlerimizi unutmuyoruz. İyi ki varlar ki biz onlar sayesinde rahat uyuyabiliyoruz, okulumuza rahatça gidebiliyoruz ve rahatça konuşabiliyoruz. Diyebiliyoruz ki devletimiz arkamızda ve askerimiz bizi her türlü savunur. Onlar olmasa biz hiç olmayız. Hep güçlü olun."

Bitlis

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Bitlis Beş Minare Kız Yurdu'nda kalan öğrenciler, Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.

Öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de yürütülen mücadeleye destek vermek amacıyla yurdun ön cephesinde pencere ışıkları ile "Afrin" yazdı.

Öğrenciler ve yoldan geçen vatandaşlar yurdun önünde durarak "Afrin" yazısı ile fotoğraf çektirdi.

Bitlis KYK Müdürü Ali İhsan Körpe, yaptığı açıklamada, öğrencilerle yurtta bir hesaplama yaparak camdan çıkan ışıklarla Afrin yazdıklarını söyledi.

Körpe, "KYK Bitlis ailesi olarak vatanın bölünmez bütünlüğünü milletimizin birlik ve beraberliğini özellikle Afrin'de mücadele veren kahramanlarımıza moral ve motivasyon vermek amacıyla Beş Minare Kız Yurdumuzun ön cephesinde ışıklarla Afrin yazısını yazdık. Tüm öğrencilerimiz tam destek oldu." dedi.

Öğrencilerden Kübra Taşkın da 2 saat uğraş sonucu Afrin yazısı çıkacak şekilde odaların ışıklarını ayarladıklarını aktararak, "Afrin'de bizim için savaşan Mehmetçiğimizi, arkadaşlar olarak destekliyoruz" diye konuştu.

Edirne

Edirne'de Sultan 2. Murat Erkek Öğrenci Yurdu ile Selimiye Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler bahçede toplandı.

Saat 21.00'da eş zamanlı olarak Sultan 2. Murat Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek amacıyla Mehmetçik için yurttaki oda ışıklarıyla "Afrin" yazısı oluşturdu.

Selimiye Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler ise yurdun bahçesinde led ışıklarla "Afrin" yazdı.

Her iki yurtta kalan öğrenciler, Türk bayrağı açarak desteklerini sürdürdü.

Öğrencilerden Muharrem Yardımcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu etkinliği Afrin'deki kahraman Mehmetçiğe destek olmak amacıyla düzenlediklerini belirterek, "Binamızda görsel olarak oda ışıklarıyla 'Afrin' yazısı yazdık. Binamız dar olduğu için yazı tam çıkmadı ama mesajı gönülden verdiğimizi göstermek istedik. Allah Mehmetçiğimizin yanında olsun, Allah onları korusun." dedi.

Yusuf Kırat da Mehmetçiğe ufak da olsa bu şekilde destek olduklarını ifade etti. Yurtta kalan tüm öğrencilerin desteğiyle ışıklarla "Afrin" yazdıklarını belirten Kırat, "Biz de bu vatanın evladıyız. Biz de asker olacağız. Yani her zaman her yerde en büyük Türk askeri." diye konuştu.

Sevgi Güven ise her gün Mehmetçiğin haberlerini heyecanla izlediklerini belirterek, "Mehmetçiğimiz inşallah muzaffer olur. İnşallah başarıyla dönüp ülkemize bir zafer daha kazandırırlar." ifadelerini kullandı.

Kırklareli

Kırklareli'nde Evlad-ı Fatihan Yurdunda kalan öğrenciler de yurttaki oda ışıklarıyla "Afrin"yazdı.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Veli Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mehmetçiğe destek vermek amacıyla yurttaki oda ışıklarıyla "Afrin" yazdıklarını söyledi.

Harekata katılan Mehmetçiğe dua ettiklerini dile getiren Şen, Türkiye'nin terör saldırıları ile karşı karşıya kalmaması için TSK'nın Afrin'de başlattığı harekatı başarıyla sürdürdüğünü vurguladı.

Şen, Mehmetçiğe moral vermek için bu etkinliği düzenlediklerini kaydetti.

Siirt

Siirt Üniversitesi yerleşkesinde yaklaşık 2 bin öğrencinin kaldığı KYK'ya ait Hassa Hatun Kız Öğrenci Yurdunda öğrenciler, odaların ışıklarıyla "Afrin" yazısı oluşturdu.

Öğrenciler, daha sonra güvenlik güçleri için dua etti.

KYK İl Müdürü Mehmet Enver Aytaç, AA muhabirine, Türkiye'nin mazlum ve mağdur halkların yanında olduğunu söyledi.

Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla yurt odalarının ışıklarıyla "Afrin" yazıldığını belirten Aytaç, şöyle konuştu:

"Zeytin dalı bir barışın sembolüdür. Orada yıllardır baskı ve zulüm gören bölge halkı üzerindeki zulme son vermek, orada barış ve huzuru tesis etmek amacıyla ülkemiz mücadelesini sürdürüyor. Rabbim devletimizi ve güvenlik güçlerimizi muvaffak etsin, oraya giden polis, asker ve diğer güvenlik güçlerimizi korusun."

Öğrencilerden Nurcan Yücel, "Dualarımızla yaptığımız etkinliklerle Afrin'deki güvenlik güçlerimize destek oluyoruz. Allah onların yardımcısı olsun, yollarını açık etsin." dedi.

Fatma Yıldırım da ışıklarla Mehmetçiğe destek verdiklerini kaydetti.

Diyarbakır

Diyarbakır'daki Süleyman Bin Halid Yurdu öğrencileri de odalarındaki ışıklarla "Afrin" yazısı oluşturdu.

KYK İl Müdürü Metin Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı birçok yurtta barınan öğrencilerin Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe destek amacıyla etkinlik yaptığını söyledi.

Diyarbakır'da da bu desteğe katkı sunulduğunu aktaran Yılmaz, "Mehmetçiğin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla ışıklarını yakarak destek oldular. Bu da bizi ziyadesiyle memnun etti." dedi.

Kars

Kafkas Üniversitesinde öğrenim gören ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Murat Çobanoğlu Kız Yurdu, Serhat Öğrenci Yurdu ile Nuri Paşa Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler, harekatta görevli askerlere destek amacıyla ışıklarla "Afrin" yazdı.

Yurtlardaki odaların tamamının ışıklarını kapatan öğrenciler, daha sonra "Afrin" yazısı oluşacak şekilde ışıkları açtı.

Öğrenciler, "Afrin" yazısının oluşmasının ardından Mehmetçiğe selam gönderdi. Bazı öğrencilerin ise bu anı fotoğrafladığı görüldü.

Düzce

Konuralp bölgesinde bulunan Necla Pekolcay Kız Öğrenci Yurdunda kalan Düzce Üniversitesi (DÜ) öğrencileri, odalarındaki ışıkları "Afrin" yazısı oluşacak şekilde koordineli olarak yaktı.

Öğrencilerin oluşturduğu "Afrin" yazısı yoğun ilgi görürken, vatandaşlar bu görüntüyü fotoğrafladı.

Yurtta kalan DÜ İngilizce Öğretmenliği Bölümü 2 sınıf öğrencisi Şevval Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrin'deki askerler için her zaman dua ettiklerini söyledi.

Zeytin Dalı Harekatı'nın anbean takip ettiklerini dile getiren Çelik, şöyle konuştu:

"Afrin'deki askerlerimize destek olmak için KYK Genel Merkezi'nden gelen bir fotoğraf üzerine duyarlı idaremizle birlikte organizasyon yaptık. Afrin'deki askerlerimize destek oluyoruz, onları dualarımıza katıyoruz. Allah askerlerimizi korusun, onlara güç versin. Her zaman askerlerimizin yanındayız."

Tüm yurtta kalan öğrencilerin organizasyona destek verdiğini ifade eden Çelik, "Yurtta kalan arkadaşlarımızın hepsi konuyu öğrenince destek olmak istedi. Çok güzel bir çalışma oldu." diye konuştu.

Ziraat Mühendisliği Bitki Koruma Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Esra Aşkın da, ellerinden geldiği imkanlarda askerlere destek olduklarını belirterek, "Askerimizin sonuna kadar yanındayız. Rabbim onlara güç, kuvvet versin. Onlar sayesinde burada rahatça yaşıyoruz. Dualarımız onlarla, genç bireyler olarak askerlerimizin yanındayız. Hep birlikte onlara dua ediyoruz, her zaman onların yanındayız." ifadelerini kullandı.

Kilis

Kentteki 7 Aralık Üniversitesinde öğrenim gören ve Kredi Yurtlar Kurumunda (KYK) kalan yaklaşık 500 kız öğrenci, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek amacıyla yurt bahçesinde bir araya geldi.

Öğrencilerin katılımıyla hazırlanan koreografide, ay yıldızlı figür ve Afrin yazısı oluşturuldu, Türk bayrağı açıldı.

Sık sık "KYK, Mehmetçik el ele" ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" gibi slogan atan öğrenciler, ellerindeki zeytin dalı ve Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı'nı okuyarak Mehmetçiğe destek mesajı verdi.

Öğrencilerden Kahramanmaraşlı Senem Kandilli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mehmetçiğe yanlarında olduklarını bildirmek için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Vatan ve millet için canlarını feda etmeye hazır olduklarını belirten Kandilli, "Gerekirse biz de silah alır gider onlara yardımcı oluruz. Onların yanında olduğumuzu bildirmek istiyoruz. Milletimiz askerimizin arkasında, bizim için orada belki de birçok cefa çekiyorlar. Kadın erkek ayrım etmeden hepimizin orada olacağını bilmelerini istiyoruz." dedi.

Nene Hatunlar gibi biz de hazırız

Gülşen Çınar da orada şehit olan askerlerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunarak, "Kilis'te olduğumuz için sınırımızdaki olayları çok daha net görüyorduk. Orada askerlerimiz yılmadı, savaştılar, bizler de seve seve vatan için canımızı vereceğimize söz veriyoruz. Kadın erkek demeden bu mücadelede ve davada sonuna kadar varız. Nene Hatunlarımız nasıl ki silahlarını sırtlanıp cepheye gittilerse biz de savaşmaya hazırız. Seve seve bayrağımız için can veririz."

Güler Sarıkaya da harekatta görev alan Mehmetçiğe başarılar dileyerek, her gün dualarla askerlere destek olduklarına değindi.

Kilis KYK Müdürü Cengiz Korkmaz ise harekatın başarılı şekilde devam ettiğini söyledi.

Harekata katılan güvenlik güçlerine her türlü desteği vermeye devam edeceklerini vurgulayan Korkmaz, "Aslında hiçbir şey söylemeye gerek yok. Nene hatunlarımız burada gönüllü olarak bu organizasyonu yaptılar. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ise şifa diliyorum. Ordumuzu Allah muzaffer eylesin." şeklinde konuştu.

Bursa

Bursa'daki KYK'ye bağlı Mehmet Zahit Kotku, Malhun Hatun, Emirsultan ve Şirin Hatun yurtlarındaki öğrenciler, yurt binasındaki odaların ışıklarından oluşturdukları koreografiyle "Afrin" yazarak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek oldu.

Yurdun bahçesinde toplanan Halime Hatun Yurdu öğrencileri ise İstiklal Marşı okudu.

Eskişehir

Eskişehir-Ankara kara yolu üzerinde bin yataklı Gündüzalp Yurdu'nda barınan öğrenciler, Mehmetçik'e destek olmak için yurdun çevre yoluna bakan odalarının ışıklarıyla yaptıkları düzenlemeyle "Afrin" yazdı. Etkinlik, vatandaşların ve çevredekilerin ilgisini çekti.

Bazı vatandaşlar, "Afrin" yazısının fotoğrafını çekti.

İnegöl ilçesindeki yurtlarda kalan öğrenciler de cep telefonu ışıklarıyla Afrin yazısı oluşturdu.

Bilecik

Bilecik'te merkez ve Pazaryeri ilçesi Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan öğrencilerin ışıklarla "Afrin" yazısı oluşturması renkli görüntülere sahne oldu.

Bilecik merkezde bulunan KYK'de kalan öğrenciler, yurdun odalarındaki ışıklarla "Afrin" yazısı oluşturdu. 200 öğrencinin yaptığı koreografinin ardından İstiklal Marşı okundu.

Pazaryeri'nde KYK öğrencileri, yurdun bahçesinde oluşturdukları koreografide, ellerindeki cep telefonlarının ışıklarını yakarak "Afrin" yazdı. İstiklal Marşı'nı birlikte okuyan öğrenciler, Afrin'deki askerlere selam gönderdi.

Yurt müdürü Neslihan Leblebicoğlu, "Öğrencilerizle Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildirmek için böyle bir koreografi hazırladık. Biz her zaman onların, devletimizin yanındayız. Milletimiz öğrencisine gönül rahatlığıyla güvenebilir." dedi.

Çanakkale

Çanakkale'de bulunan KYK yurtlarında da öğrenciler ışıklarla "Afrin" yazdı.

Kent merkezindeki Kerime Sultan Öğrenci Yurdu ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Kampüsü'ndeki Safiye Hüseyin Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, havanın kararmasıyla birlikte yurt odalarındaki ışıklarla koreografi oluşturdu.

Burada ışıklarla "Afrin" yazan öğrenciler daha sonra yurt binası önünde İstiklal Marşı'nı okuyup Afrin'de görevli askerler için dua etti.

Öğrenciler, yaptıkları her duada ve kıldıkları namazda Afrin'deki harekatta görev yapan askerleri andıklarını belirterek, onlara zafer dileğinde bulunduklarını ifade etti.

Kütahya

Kütahya'da da KYK yurtlarında kalan öğrenciler, mum ve led ışıklarla "Afrin" yazısı oluşturdu.

Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi yerleşkesi içerisinde bulunan Zafertepe Kız Öğrenci Yurdu öğrencileri, mum ve led ışıklarla "Afrin" yazısı hazırladı. Ellerindeki dev Türk bayrağı ile "Afrin Zeytin Dalı Harekatı'nda Mehmetçik'in Yanındayız" yazan led ışığın önünde toplanan kız öğrenciler, burada komando yemini edip İstiklal Marşı okudu.

Mehmetçik için düzenlenen programa katılmaktan son derece memnun olduğunu ifade eden Büşra Kaya, şunları kaydetti:

"Unutmayın ki Türkiye bir bütündür. Bu bütünlüğü bölemezsiniz. Bizim hedefimiz Kızılelma'dır ve kimse bizi bu hedeften alıkoyamaz. İnşallah birliğimiz ve beraberliğimiz daim olacaktır. Bütün şehit ailelerimize başsağlığı diliyorum. Askerlerimize de Allah'tan yardım diliyorum. İnşallah zaferle evlerine geri döneceklerdir."

Aynı bölgede bulunan Tiri Müjgan Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler de yurtlarının önünde led ışıklarla "Afrin" yazısı oluşturup Türk bayrağı açtı.

Öğrencilerden Rabia Ayarlı, Kütahya KYK ailesi olarak Mehmetçik'in yanında olduklarını, maddi olarak bir şey yapamasalar da manen ve dualarla Mehmetçik'in yanında olduklarını ifade etti.

Çankırı

Çankırı'da Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Kız Yurdu ile Emir Karatekin Erkek Öğrenci Yurdundaki öğrenciler, yurt binalarının dış cephesine ışıkla "Afrin" yazısı yansıttı.

"Afrin" yazısını fotoğraflayan öğrenciler İstiklal Marşı'nı okudu, "şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde slogan attı.

KYK İl Müdürü Sadık Ak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin mazlumların sığınağı bir ülke olduğunu söyledi.

Türkiye'nin güçlenmesiyle düşmanların gözünü Türkiye'ye diktiğini belirten Ak, "İçeride ve dışarıda düşmanlar ülkemizin bu gücünü kıskanmaktadır. Tabii ki ordumuz buna sessiz kalamazdı. Önce Fırat Kalkanı, ardından Zeytin Dalı Harekatı ile ülkemizin birliğine ve bütünlüğüne göz diken teröristlere ülkemiz gereken dersi şu anda vermektedir. Biz de bu süreçte askerimizi, ordumuzu, milletimizi yalnız bırakamazdık." dedi.

Kastamonu

Kuzeykent'teki KYK Erkek Öğrenci Yurdu C-Blok'ta kalan öğrenciler, harekatta görevli askerlere destek amacıyla ışıklarla "Afrin" yazdı.

Yurtlardaki odaların tamamının ışıklarını kapatan öğrenciler, daha sonra "Afrin" yazısı oluşacak şekilde ışıkları yeniden açtı.

KYK İl Müdürü Reşat Asrak, öğrencileri duyarlılığından dolayı kutladı.

Mehmetçiğin vatan için Afrin'de mücadele verdiğini belirten Asrak, "Gençlerimiz askerimizin yanında olduğunu göstermek için böyle bir etkinlik yaptı. Çok da güzel oldu." diye konuştu.

Öğrencilerden Lütfullah Şenel ise Afrin'de vatan için mücadele eden Mehmetçiğin yanında olduklarını göstermek adına bu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Konya

Kimya Hatun Kız Yurdunda kalan öğrenciler, harekatta görevli Mehmetçik'e destek amacıyla oda ışıklarıyla "Afrin" yazısı oluşturdu.

Öğrenciler daha sonra yurdun bahçesinde toplanarak açtıkları Türk bayrağı ve pankartlarla askerlere destek vererek, hep birlikte "Konya'da Afrin'e selam olsun" diye haykırdı.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da üniversite öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek amacıyla Afrin yazılı koreografi hazırladı.

Afyon Kocatepe Üniversitesinde öğrenim gören yaklaşık 500 kız öğrenci, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek amacıyla yurt bahçesinde bir araya geldi.

Öğrencilerin katılımıyla hazırlanan koreografide, yurt binasında Afrin yazısı oluşturularak, yurt bahçesinde Türk bayrağı açıldı.

Üniversite öğrencileri, yapılan koreografinin ardından büyük Türk bayrağı açarak Erenler Mahallesi'nde yürüyüş gerçekleştirdi.

Aksaray

Aksaray'da da öğrenciler, odalarındaki ışıklarla "Afrin" yazısı oluşturarak sağanak altında Türk bayrağıyla Mehmetçik'e destek verdi.

Sloganlar atan öğrencilere, çevredeki vatandaşlar da destek verdi.

Öğrencilerden Berna Gülercan AA muhabirine, Afrin'de çok önemli bir operasyonun başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.

Gülercan, Mehmetçiklere destek olmak için odalarının ışıklarını koordineli olarak 'Afrin' yazısı olacak şekilde yaktıklarını kaydetti.

Karabük

Hubbi Hatun, İsmail Necati Efendi, Asiye Hatun, Taşkent, Aişe Ana ve Katip Çelebi yurtlarında kalan öğrenciler, harekatta görevli Mehmetçiğe destek amacıyla oda ışıklarıyla "Afrin" yazısı oluşturdu.

Eskipazar Yurdu'nda kalan öğrenciler, yurdun bahçesinde toplanarak Türk bayrağı açtı ve cep telefonu ışıklarıyla "Afrin" yazdı.