Üniversite öğrencileri köyde yaşayan çocukları sevindirdi

KÜTAHYA (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kütahya Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri, kırsal kesimde yaşayan çocuklara kitap ve kırtasiye malzemesi dağıtıp, kendi pişirdikleri yiyecekleri ikram ederek mutluluklarına ortak oldu.

Öğrenciler, "Sen de sevindir" sloganıyla düzenledikleri kampanya kapsamında topladıkları kitap ve kırtasiye malzemelerini, Aslanapa ilçesine bağlı Adaköy ve Haydarlar köyündeki çocuklara dağıttı. Gençler, pişirdikleri yiyecekleri ikram ettikleri çocuklarla eğlenceli vakit geçirdi.

Yurt Müdürü Yasemin Diricanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurtta kalan kız öğrencilerin kırsal bölgelerde yaşayan çocukları sevindirmek için kendi aralarında kampanya düzenlediklerini ve öğrencilerin kampanyaya yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu kampanyayı düzenlemekteki amacımız, minik kalplere dokunmak, onların gülüşüne vesile olmak. Öğrenci arkadaşlarımız, Aslanapa ilçesine bağlı Adaköy ve Haydarlar köyüne giderek buradaki çocuklara kitap ve kırtasiye malzemeleri dağıttılar. Elleriyle yurt mutfağında pişirdikleri börek ve pastaları çocuklara ikram ettiler. Ayrıca çocukların keyifli vakit geçirmeleri için eğlence düzenlediler. Bu durumdan hem köydeki kardeşlerimiz hem de üniversite öğrencisi arkadaşlarımız çok mutlu oldular. Kampanyamıza Kütahya Gençlik Merkezi de destek verdi."

"TDV olarak yüreklere dokunmaya geldik"

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) İslami İlimler Fakültesi öğrencilerinden Ayşenur Çeker de köydeki çocukların yaşadığı mutluluğa şahit olduklarını söyledi.

Çocukların yüzlerindeki mutluluğun görülmeye değer olduğunu anlatan Çeker, "Bizi coşku ve neşeyle karşılayan o yüzler, o gülüşler bizi amacımıza ulaştırıyor. Çocukların anneleri 'çocuklarımızın yüzünü güldürdünüz, Rabbim de sizlerin yüzünüzü güldürsün' diye dua ettiler. Ve hepimiz annelerin dualarını aldık. Çocuğunun gözlerindeki o heyecan ve mutluluk sanki annelerinin yüreğine dokunmuştu. Biz TDV olarak yüreklere dokunmaya geldik. Yüreklere dokunan her iyilik kocaman bir dünyaydı aslında. İşte o yüzden biz TDV olarak dünyada iyilik egemen oluncaya kadar yüreklere dokunarak bu yolda durmadan yürüyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Rumeysa Kanık da arkadaşlarıyla düzenledikleri etkinlikte bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.