UNESCO'nun Dünya Mirası:

ESKİŞEHİR (AA) - SELÇUK KIZILDAĞ - Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesine 2012'de alınan Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait birçok tarihi yapının bulunduğu Odunpazarı bölgesi, Eskişehir'i ziyaret eden turistlerin ilk uğrak yeri haline geldi.

Tarihi dokusu bozulmadan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Büyükşehir ve Odunpazarı belediyelerince çeşitli restorasyon çalışmalarının gerçekleştirdiği kentin en eski yerleşim yerinde, geleneksel Anadolu Türk mimarisi örnekleri korunuyor.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesinde yer alan ve bu proje kapsamında öncelikle geleneksel Odunpazarı evlerinin yoğun bulunduğu 30 sokakta 300 ev, 3 camii, bir külliye, 2 kervansaray, 15 çeşme ve bir hanın restorasyonu aslına uygun şekilde gerçekleştirildi.

Tarihi evlerin yanı sıra döneme özgü Kurşunlu Camii ve Külliyesi de bu bölgede bulunuyor. Ayrıca bölgenin geleneksel el sanatlarının örneklerinin görülebileceği tarihi Atlıhan, Eskişehir Sanatları Çarşıları ve Lületaşı Müzesi de ziyaretçilerin ilgisini çeken diğer mekanlar arasında yer alıyor.

Mevleviliğin 400 yıllık dönemine ev sahipliği yapan Odunpazarı, bölgenin kentsel gelişiminde Mevlevilik yaşam ve gelenek kalıplarıyla gelişerek tarihe ışık tutarken, özellikle fotoğraf sanatçılarının uğrak yeri oluyor.

Eskişehir Kültür ve Turizm Müdür Vekili Şennur Azade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Odunpazarı Tarihi Kent Merkezi'nin Eskişehir'in tanınmasında önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

Türkiye genelinde 1994 yılından bugüne 78 doğal ve kültürel varlığın UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer aldığını belirterek, "Eskişehir Odunpazarı Tarihi Kent Merkezi de bunlardan birisi. 2012 yılı itibarıyla UNESCO Geçici Listesine girdik. Geçmişe dair birçok manevi hazzı içinde barındıran bu bölgemize yerli ve yabancı turistlerin ilgisi oldukça yoğun." ifadelerini kullandı.

- Otellerde yer yok

Odunpazarı bölgesinde çoğunlukla lüle taşından oluşan hediyelik eşyalarla geçimini sağlayan esnafın bulunduğunu dile getiren Azade, şöyle konuştu:

"Tarihi değerimize sahip çıkan bir esnaf kültürümüz var. Turizmde esnaf faktörü çok önemli. Acentelerimiz, otellerimiz, halkımız desteğini esirgemiyor. 3 yıldır bu görevdeyim ve gün geçtikçe Odunpazarı bölgemizin turizm açısından geliştiğini görüyorum. Otellerde yer bulamayan yerli turistler bizleri çözüm için arıyor. Şimdi en büyük isteğimiz yabancı turistlerin de daha fazla artması. Özellikle diğer ilçelerimizin de bu turizm yoğunluğundan faydalanmasını istiyoruz."

- "İlkbahar ve sonbahar turist mevsimi"

Yaklaşık 11 yıldır Odunpazarı Tarihi Kent Merkezi'nde lüle taşı ustası olarak çalışan 70 yaşındaki Hüseyin Soysal da bölgenin kente bereket getirdiğini vurgulayarak, "Buralara çivi çakamazsınız. Her yeri korunuyor. Bu çok güzel bir durum. Turist ziyaretlerinden de memnunuz. İlkbahar ve sonbahar turist mevsimi. Ramazan girdiğinde 2-3 ay ara olur. Kar düşene kadar turistimiz var. Daha önceki Odunpazarı Belediye Başkanı Burhan Sakallı döneminde bölgemiz hızlı gelişme sağladı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.