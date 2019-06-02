İSTANBUL (AA) - Ümraniye Belediyesi, geleneksel Fojnica iftarlarının 8'incisini gerçekleştirdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre Fojnica Belediyesi Ümraniye Kültür Merkezinde, Fojnica Belediyesi, Fojnica İslam Meclisi ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliği ile kurulan iftar sofrası kardeşlik ve paylaşmanın sembolü oldu.
İftar yemeği Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.
Fojnica Belediye Başkanı Sabahuddin Klisura, programda yaptığı konuşmada, geleneksel hale gelmiş olan Fojnica iftarlarını seçim yoğunluğu olmasına rağmen bu yıl da sürdüren Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a teşekkür etti.
Klisura, iftar programının iki dost ülke ve iki kardeş şehir için son derece anlamlı olduğunu kaydetti.