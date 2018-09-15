KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde düzenlenen "2. Uluslararası İmam Matüridi ve Matüridilik Literatürü Sempozyumu" başladı.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) İmam Matüridi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Selçuk Üniversitesi Beyşehir Anamas Konukevi’nde düzenlenen sempozyumun açılışında konuşan SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin İslam dünyasının tarihin geçmiş dönemlerinde yaşandığı gibi inanç ve düşünce sorunları yaşadığını söyledi.

Müslüman toplumların ahlaki değerlerin yozlaşmaya uğradığını belirten Rektör Şahin, "İşte bu açıdan işi aslına uygun, köklerine döndürecek bir şekilde yeniden ele almamız gerekiyor. Tabii ki İslam tarihinde çeşitli mezhebi akımlar oluşmuş, sahih mezhepler olarak tanımlanmış, benim vazifem değil bunları burada tekrar etmek. Ama Hanefi Mezhebi anlayışı ve Hanefi mezhebine mensup insanların ağırlıklı olarak benimsediği Maturidilik düşüncesi bu coğrafyada yaygın olarak kabul gördüğü için o merkezli bir süreç yönetelim istedik ve Allah’ın izniyle bugün bunun ikincisini yapıyoruz, devamı da gelecek inşallah." dedi.

- Maturidi Alimler Ansiklopedisi

SÜ İmam Matüridi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Recep Tuzcu da literatürlü sempozyumla kastetmek ve ulaşmak istedikleri amacın hem merkez, güçlü bir kütüphane oluşturmayı hedeflemek, hem de bu alanda yapılmış, yapılmamış çalışmaları tespit etmek olduğunu söyledi.

Maturidi Alimler Ansiklopedisi adıyla bir ansiklopedi çalışması yapmak istediklerini belirten Tuzcu, "Arkasından da Maturidi alimlerin kullandığı kavramlara ait bir ansiklopedi oluşturmayı hedefliyoruz. Tabi ilk önce literatürü tespit etmek, buradaki çalışmaları ortaya koymak gerekiyor. Daha önceden çalıştayda görev verilen hocalarımız diğer oturumlarda özelikle Arap aleminde, Orta Asya'da, İran'da, yine yabancı dillerde İngilizce'de ve batı dillerinde yapılan çalışmaları tebliğler olarak sunacak. Türkiye'deki çalışmalar da tebliğler olarak sunulacak." diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, konuya ilişkin bir sunum yaptı.

