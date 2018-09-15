KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) tarafından düzenlenen ICAA-2018 Uluslararası Analiz ve Uygulamaları Sempozyumu tamamlandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD, Çin ve Hindistan'ın da aralarında yer aldığı çok sayıda ülkeden dünyaca ünlü matematikçileri buluşturan sempozyum, kapanış töreninin ardından tamamlandı.

Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda başlayan ve 4 gün devam eden sempozyumda, 130 bilim insanı, yaptığı bilimsel çalışmaları ve araştırmaları hakkında sunum yaptı.

130 ulusal ve uluslararası bilim insanının katıldığı ve 100’e yakın bildirinin sunulduğu ICAA-2018 Analiz ve Uygulamaları Sempozyumu'nda, doğrusal ve doğrusal olmayan operatörler ile yaklaşım, sabit nokta teorisi ve uygulamaları, dinamik sistemler, diferansiyel denklemlerde ve uygulamalar, fonksiyon uzayları, dalgacık ve harmonik analiz yöntemleri, varyasyonel eşitsizlikleri içeren varyasyonel analiz, optimizasyon ve uygulamaları,konveks analizi, spektral teori ve diferansiyel operatörler, toplanabilme ve yaklaşımda modern yöntemler ile dizi uzayları konuları tartışılarak, değerlendirmeler uygulandı.

Bilimin ışığında matematiğe dair konuların değerlendirildiği sempozyumda 130 ulusal ve uluslararası bilim insanına, Kırşehir'in tarihi değerleri Cacabey Medresesi, Ahi Evran Türbesi, Kaman Arkeoloji Müzesi, Kaman Japon Bahçesi, Neşet Ertaş Kültür Merkezi ve Müzesi gezildi.

Kapanış töreninde konuşan Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversitelerin bilim üreterek geleceğe ışık tuttuğunu ve Kırşehir'de bu bilimsel çalışmalara hem katkı sunulduğunu ve ev sahipliği yapıldığını söyledi.

Rektör Karakaya, Kırşehir’in bilim alanında uluslararası tanınırlığa sahip olduğunu, önemli bir sempozyuma ev sahipliği yaptıkları için mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Sempozyum sonunda tüm katılımcılara katılım ve teşekkür belgeleri verildi.