Uluslararası Akyurt Fuarı bir yıl sonra tamamlanacak

ANKARA (AA) - Başkentin ilk uluslararası fuarı olma özelliğine sahip olacak Akyurt Fuarı'nın inşaat çalışmaları hızlandırıldı.

Büyükşehir Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Valiliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, Ankara Ticaret Borsası, Akyurt Belediyesi ve Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin dahil olduğu 8 kurum ve kuruluşun ortaklığındaki "Ankara Uluslararası Fuar Alanı ve Kongre Merkezi A.Ş"nin açtığı ihaleyle inşaatına başlanan fuar alanının temel betonu döküldü.

İş makinelerinin aralıksız çalıştığı fuar alanı çalışmalarını yakından takip eden Başkan Tuna, başkentin ihtiyacı olan uluslararası fuar alanına bir an önce kavuşması için hissedar şirket yöneticileriyle sık sık bir araya geliyor.

- 110 bin metrekarelik kapalı alana sahip olacak

110 bin metrekarelik kapalı alana sahip olacak Akyurt fuar alanı çalışmaları kapsamında ilk etapta alandan 680 bin metreküp hafriyat toprağı çıkarıldı.



İş makinelerini temel beton döküm çalışmalarını aralıksız sürdürürken, başkentin turizmine katkı sağlayacak ve Esenboğa Havaalanı ile entegreli ulaşıma sahip olacak fuarın, 2019 yılı ekim ayı sonu ya da kasım ayı başında tamamlanması hedefleniyor.

