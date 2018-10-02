SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nilüfer Tuğut, anne sütünün yetersiz kaldığı düşüncesinin yanlış olduğunu, aksine annenin bebeğin ihtiyacından fazla süt ürettiğini belirtti.

CÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tuğut, 1-7 Ekim Ulusal Emzirme Haftası dolayısıyla anneleri ve anne adaylarını bilgilendirmek amacıyla basın açıklaması yaptı.

Anne sütü ve emzirmenin anne ile bebek üzerine olumlu etkileri olduğunu aktaran Tuğut, "Anne sütünün besin değerinin yüksek olması, bebeğin fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimi içi olumlu katkısı, sindiriminin kolay olması, hastalıklara karşı bebeği bir ömür boyu koruması, bebeğin özellikle ilk 6 ay süre ile tüm besin gereksinimini karşılaması gibi özellikleri nedeniyle en önemli besindir. Ayrıca, emzirme annenin şeker hastalığı, meme ve yumurtalık kanserine yakalanma riskini azaltmakta ve sağlığını korumaktadır." ifadelerini kullandı.

Annelerde sütün bebekleri için yetersiz geldiği şeklinde yanlış düşüncelerin olduğunu belirten Tuğut, şunları kaydetti:

"Bebeklerde 7. aydan itibaren ek gıdalara başlanılması, iki yaşını tamamlayana kadar da emzirmeye devam edilmesini önerilmekte. Ancak bu önerilere rağmen sadece anne sütü alma ve anne sütüne devam etme oranları beklenenden düşük. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması en son verilerinde bebeklerin yüzde 57.9'unun yaşamın ilk iki ayında sadece anne sütü ile beslendiğini göstermekte. Altı aydan daha kısa bir sürede bebeğe mama verilmesi ise yetersiz olması düşüncesindendir. Fakat anne sütü yetersizliği nadir bir durumdur. Genellikle annelerin çoğu bebeklerin ihtiyaçlarından daha fazla süt üretmektedirler. Nadir durumlarda anne sütü yetersiz olabilir. Anne sütü yetersizliği varsa bebekte yetersiz kilo alımı ve yetersiz idrar yapımı ilk aylarda, ayda 500 gramın altında kilo almak anne sütünün yetersizliğini gösterir."

Anne ve anne adaylarına uyarılarda bulunan Tuğut, "Anne sütünü artırmak için bebeklerin doğumdan sonraki ilk yarım saat içinde emzirilmesi, tensel temas, sık ve sınırsız emzirme, annenin bebeğini başarıyla emzirebileceğine inanması, güveninin yüksek olması, özellikle geceleri bebeği emzirmek anne sütünü artırmaktadır. Annenin sütünü artırmak amacıyla en az iki litre su içmesi, sağlıklı ve yeterli beslenmesi, kafeinli içeceklerden alkol ve sigaradan uzak durması önemlidir. Unutmayın anne sütü yetersizliği nadir bir durumdur." açıklamasında bulundu.