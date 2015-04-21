Uludağ Üniversitesi’nde 3 Fakültenin Dekanı Değişti

Uludağ Üniversitesi’nde İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Çetin’in ardından diğer fakülte dekanları da belli olmaya başladı. Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Eğitim Fakültesi’ne Prof. Dr. Muammer Demirel’i, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne Prof. Dr. Mehmet Yüce’yi, Veteriner Fakültesi’ne de Prof. Dr. Hüseyin Yıldız’ı atadı. Yeni dekanlar, Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay’ın da katıldığı devir teslim törenleriyle görevlerini devraldı.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Prof. Dr. Nuran Bayram, iki yıldır vekâleten yürüttüğü Dekanlık görevini, Maliye Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Yüce’ye devretti. Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, güleryüzlü ve pozitif yaklaşımları ile fakülteyi ileri noktaya taşıyan, iki yıldır yaptığı çalışmalarla fakülteye kalite belgesi kazandıran Prof. Dr. Nuran Bayram’a teşekkür etti.Prof. Dr. Nuran Bayram, gelinen noktadan daha ileriye gidilmesi için kopmaması gereken bilgi akışının önemine dikkat çekerek, istendiği anda yardıma hazır olduğunu ifade etti ve bayrağı devralan Prof. Dr. Mehmet Yüce’yi tebrik etti. Yeni Dekan Prof. Dr. Mehmet Yüce de görevi devraldıktan sonra yaptığı konuşmada, aldığı görevin zorluğunun farkında olduğunu ancak katılımcı bir anlayışla tüm öğretim üyelerinin desteğiyle bu fakülteyi Türkiye’nin gözbebeği haline getirmek için elinden geleni yapacağını söyledi.EĞİTİM FAKÜLTESİ’NDE 6,5 YIL SONRA DEVİR TESLİMEğitim Fakültesi’nde de Prof. Dr. Murat Altun, 6.5 yıldır yürüttüğü Dekanlık görevini Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Muammer Demirel’e devretti. Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, bunun bir nöbet değişimi olduğunu, deneyimli hocaların yeni atanan dekanlarına uygulama sürecinde yardımcı olacaklarına inandığını belirterek, “Burayı ortak akılla yönetirseniz başarılı olursunuz. Bu anlamda hocamızı bir yanlışlık gördüğünüzde uyarın, uyarı etkili olmuyorsa bana bildirin” dedi.Prof. Dr. Murat Altun, 6.5 yıl boyunca özgür bir dekan olarak görev yapmanın gururunu yaşadığını, bu süreçte yaptıkları ve yapamadıkları olduğunu, ancak yaptıkları arasında en önemli şeyin özel eğitim bölümünü açmak olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Muammer Demirel’in iyi bir eğitimci olduğunu, başarılı olacağına inandığını kaydeden Prof. Dr. Altun, “Müzik değiştiğinde dans da değişir. Yeter ki daha iyi olsun. Kendisine başarılar diliyorum. Başvurduğunda her zaman katkıda bulunmaya hazırım” diye konuştu.Yeni atanan Dekan Prof. Dr. Muammer Demirel de, uzun yıllardır eğitimde yaşanan değişmeleri ve gelişmeleri izlediğini, eğitimde kaliteye ne kadar önem verilirse niteliğin artacağını söyledi. Karar mercii olmadıklarını, ancak eğitimin uygulama kısmında yer aldıklarını ifade eden Prof. Dr. Muammer Demirel, “Rektörümüz açık sözlü ve samimi. En azından kendisinden bir şey istediğimizde yapacaksa yaparım diyeceğini, yapmayacaksa yapmayacağım diyeceğini biliyoruz. Sizlerin katkıları ile elimizden geleni yapacağız” dedi."DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"Veteriner Fakültesi’nde de 4 yıldır Dekanlık yapan Prof. Dr. Engin Kennerman bu görevini, Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Yıldız’a devretti. Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, buradaki devir teslimde yaptığı konuşmada, tüm fakültelerde ortak çalışma kültürünü geliştireceklerine işaret ederek, bu ortamı oluşturmak için hocaların da gayret safetmeleri gerektiğini söyledi. Fakülteleri daha ileriye götürmek için yanlış yapma lüksünün olmadığını dile getiren Rektör Prof. Dr. Ulcay, karar verme süreçlerinde ortak akılla hareket edilmesinin başarıya önemli katkı sağlayacağını hatırlattı.Prof. Dr. Engin Kennerman, Veteriner Fakültesinin EAEVE tarafından akredite edildiğini, görevini yüz akıyla görevi Prof. Dr. Hüseyin Yıldız’a devrettiğini, onun da bundan sonra fakülteyi daha ileri noktalara taşıyacağına inandığını söyledi.Yeni Dekan Prof. Dr. Hüseyin Yıldız da, Engin Kennerman’ın çıtayı çok yukarı taşıdığını, bu yüzden kendisinin daha çok çalışması gerektiğini belirterek, “Görevimizi ortak akılla yürüteceğiz. Ortak akıla ulaşmak için de önceki dekanlarımız danışmanım olacak” dedi.