Ülkü Ocaklarından

KONYA (AA) - Karapınar Ülkü Ocakları tarafından madde bağımlılığının zararları ve uyuşturucu ile mücadele konulu konferans düzenlendi.

Karapınar Ülkü Ocakları Karapınar Başkanı Tayfur Altıntaş, Karapınar Kültür Merkezinde düzenlene konferansın açılışında yaptığı konuşmada, gençlerin Türk milletinin geleceği olduğunu ve gençlere sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi.

Uyuşturucu madde kullanımının son dönemde arttığına işaret eden Altıntaş, şunları kaydetti:

"Her geçen gün artan uyuşturucu madde ve madde bağımlılığı çok büyük bir sorun haline gelmiştir. Bağımlılıkla mücadele de herkese önemli görevler düşmektedir. Bizler uyuşturucu ile mücadele de üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız. Artık uyuşturucudan ölen gözü yaşlı annelerin feryatları son bulsun. Bizler bu konuda farkındalık oluşturmaya devam edeceğiz."

Konferansta açılışın ardından Konya Oğuz Ata Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Abdülhamit Topçu tarafından uyuşturucuların zararları, mücadele için neler yapılması gerektiğini anlatıldı.