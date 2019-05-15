Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı iftarı

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nca düzenlenen iftara katıldı.

Ülkü Ocakları'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre,'nde düzenledikleri iftara, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,, genel merkez yöneticileri, divan üyeleri, milletvekilleri, il ve ilçe ocak başkanları iştirak etti.

Ateş, iftar sonrası yaptığı konuşmada, bu yıl ramazan ayının, MHP ve Ülkü Ocakları'nın kuruluşunun 50'nci yıl dönümüne, Milli Mücadele'nin başlamasının ise 100. yılına rastlaması bakımından ayrıca değer taşıdığını belirterek, "Mübarek ramazan ayında, liderimizin iftar sofrası etrafında inşa edilen manevi köprülerle kalplerimize huzur, yüreklerimize sıcaklık ve bakışlarımıza umut hakim olmuştur." ifadelerini kullandı.