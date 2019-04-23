Ülkü Ocakları çocukları eğlendirdi

KAYSERİ (AA) - Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında etkinlik düzenledi.



Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, yüzleri boyanan çocuklara Türk bayrağı desenli balon hediye edildi.



Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Volkan Çolak, Türk gençliğini milli ve manevi değerlerle yönlendirmek için güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.



Türk gençliğinin çağa damga vuracağını ifade eden Çolak, şunları kaydetti:

"Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e böylesine güzel bir günü Türk gençliğine armağan ettiği için teşekkür ediyoruz. Türk gençliğini milli ve manevi değerlerimizle yönlendirmek amacıyla çocuklar için hazırladığımız balonlarla elimizden geldiğince güzel bir gün yaşatmak istedik. Katılan herkese teşekkür ediyorum, Allah devletimize, milletimize zeval vermesin."

