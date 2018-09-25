Ülkü-Bir algoritma ve kodlama eğitimi başlattı

KONYA (AA) - Ülkücü Eğitimciler Birliği Derneği (Ülkü-Bir) Genel Merkezinin Mevlana Kalkınma Ajansının (MEVKA) desteğiyle hazırladığı Algoritma ve Kodlama Eğitimi açılış programı yapıldı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Erol Güngör konferans salonundaki programa, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanı Murat Çiçek, MHP İl Kadın Kolları Başkanı Nurhayat Yapıcı, Ülkü Ocakları Konya İl Başkanı Mustafa Taha Çini, MEVKA uzmanları ve kursiyer öğretmenler katıldı.

MHP İl Başkanı Murat Çiçek yaptığı konuşmada, ülkenin zor bir süreçten geçtiğini söyledi.

Birçok anlamda sıkıntılarla karşı karşıyayız ama bu süreçte temel problem olarak ilk sırada eğitimin geldiğini kaydeden Çiçek, şöyle konuştu:

"Özellikle milli eğitim noktasında maalesef 15 yıldır siyasi iktidarın yapmış olduğu hatalarla birlikte sistemli bir yapı kurulamamıştır. İnşallah cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte, yeni sistemle birlikte, yeni bir yönetim şekliyle birlikte özellikle milli eğitim alanında çaplı reformlar yapılacaktır ve 2023’te lider ülke Türkiye olma noktasında eğitim kalitemiz ön planda olacaktır. Bu noktada bugünkü konferans konumuz da son derece önemli. Gelecek noktasında baktığımız zaman Türkiye’nin artık gelişmiş ülkelerle aynı seviyede ilerlemesi, bu noktada hareket etmesi, çağın gereklerine ayak uydurması lazım."

Ülkü-Bir Genel Başkanı Fatih Çakmaktepe de, "Ülkü-Bir olarak dünyada ve ülkemizde meydana gelen değişim ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Hızla gelişen bilim ve teknoloji bireylerin ve toplumların geleceğini, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme biçimlerini etkilemektedir. Ülkelerin gelişmesi için sadece ekonomi, sanayi, yönetim gibi alanlardaki gelişmeler yeterli olmamaktadır. Şu an ekonomik olarak yaşadığımız buhranlı günlerin aşılmasında bizlere çok fayda sağlayacak dış ticaretin gelişmesi ve ihracatlarımızda sürdürebilir küresel rekabet gücümüzün artırılması için katma değeri yüksek ürünlerimizin olması gerekmektedir. Ancak mevcut ihraç ürünlerimizin birçoğu maalesef teknolojik olarak fakir ürünlerden müteşekkildir." diye konuştu.

NEÜ Öğretim Üyesi Dr. Ali Osman Çıbıkdiken ise, "Pardus, açık kaynak yerli üreticiler tarafından geliştirilmiş bir Linux dağıtımı. Linux, bir topluluk tarafından geliştirilmiş olan, dünyanın farklı ülkelerinden binlerce kişinin katkıda bulunduğu bir proje. Burada çalışan herkes gönüllülük esasıyla kod yazıyor ve herkes yazılan kodları görüyor." dedi.



