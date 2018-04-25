"Ülkemiz tüp bebek çalışmaları açısından başarılı"

ANKARA (AA) - MERVE YILDIZALP - Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tüp Bebek Laboratuvar Direktörü Prof. Dr. Lale Karakoç Sökmensüer, "Ülkemiz tüp bebek çalışmaları açısından oldukça başarılı. Dünyada uygulanan tüm yeni teknolojik yöntemler kısa süre sonra güvenilirliği test edildikten sonra ülkemizde de uygulanmakta." dedi.

Sökmensüer, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı tarafından Nevşehir'de düzenlenen "Tüp bebekte mükemmeliyet, tüp bebek başarısızlığı, bulmacayı nasıl çözebiliriz" kongresinde gündeme gelen konulara ilişkin bilgi verdi.

Embriyoloji laboratuvarında gebeliği artıracak yeni yöntemlerin, embriyo değerlendirmesinin, laboratuvar pratiğindeki kalite kontrol unsurlarının dünyanın önde gelen lider bilim insanlarıyla tartışıldığına değinen Sökmensüer, embriyolara genetik inceleme yapılmasının gerekli olup olmadığının da tartışıldığını belirtti.

Sağlıklı embriyoların yerleştirilmesinin gebelik oranlarını artırdığına dikkati çeken Sökmensüer, "Embriyodan biyopsi almadan, embriyonun içinde bulunduğu kültür solisyonu incelenerek de genetik yapı hakkında bilgi sahibi olabilir miyiz konusu da gündeme geldi. Gelecekte embriyonun içinde bulunduğu kültür sıvısından örnekler alınarak da genetik inceleme yapmak mümkün olacak." dedi.

Sökmensüer, embriyoloji laboratuvarlarında yapılan işlemlerde başarıyı etkileyen birçok faktör bulunduğunu belirterek, kullanılan solisyonlar, yapılan işlemlerin güvenilirliği, laboratuvar ortamının kalite kontrolü gibi unsurların embriyo kalitesini, dolayısıyla da gebelik başarısını etkilediğini bildirdi.

Hastanın maruz kaldığı çevresel faktörlerin gebelik oranlarını etkilediği konusunda da çalışmaların olduğunu aktaran Sökmensüer, "Son zamanlarda ortaya çıkan Akdeniz tarzı beslenmenin daha kaliteli yumurtalar, embriyolar sağlayıp sağlamadığı konusunda ve sigaranın olumsuz etkileri üzerine çalışmalar var. Çevresel faktörler tüp bebek tedavi sonuçlarını etkiliyor." diye konuştu.

- "Embriyoloji eğitiminin standardizasyonunu sağlamak için çalışıyoruz"

Klinik Embriyoloji Derneği Başkanı da olan Sökmensüer, biyologların, teknisyenlerin, tıp doktorları, embriyoloji uzmanları ve akademisyenlerin tüp bebek laboratuvarlarında çalıştığını söyledi.

Klinik embriyoloji laboratuvarların teknolojik gelişime çok açık olduğuna değinen Sökmensüer, embriyologların uluslararası katılımlı toplantılara katılmasının, yurt dışında alanında önder bilim insanlarıyla bilgi paylaşımında bulunmasının laboratuvar başarısına katkısı olduğunu ifade etti.

Embriyologların eğitim sürecini tamamladıktan sonra kendilerini geliştirmesi gerektiğinin altını çizen Sökmensüer, embriyologların hücre dinamiklerini, mekanizmalarını bilerek bu işlemleri yapmalarının başarıyı olumlu etkileyeceğini vurguladı.

Dernek olarak embriyologların eğitimlerine önem verdiklerini belirten Sökmensüer, Türkiye'deki embriyoloji eğitiminin standardizasyonunu sağlamak için çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Tüp Bebek Laboratuvar Direktörü Sökmensüer, şunları kaydetti:

"Klinik embriyoloji laboratuvarlarının çalışma alanı teknolojik gelişmelere çok açık bir alan. Tüm dünyada bu alanda yeni solisyonlar, malzemeler, yeni teknikler gelişiyor, üretiliyor. Tüp bebekte gebelik oranlarını artırmak için laboratuvar ortamının kalitesi, güvenliği olmazsa olmaz bir unsur. Embriyologların kullandıkları yöntemlerin aşamalarına hakim olmaları, uğraştıkları canlı hücrelerin tüm mekanizmalarını, moleküllerini bilerek çalışmaları doğrudan embriyo kalitesini, gebelik oranlarını artıracak faktörler. Ülkemiz tüp bebek çalışmaları açısından oldukça başarılı. Dünyada uygulanan tüm yeni teknolojik yöntemler kısa süre sonra güvenilirliği test edildikten sonra ülkemizde de uygulanmakta. Ülkemizde uluslararası katılımlı toplantılar yapılmakta. Bu embriyologların da kendilerini geliştirmeleri açısından bir fırsat."