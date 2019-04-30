SİVAS (AA) - Ulaş Cumhuriyet Ortaokulu'nda "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı"nın açılışı gerçekleştirildi.

Okulun konferans salonunda düzenlenen bilim fuarının açılışını, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül yaptı.

Gül ve beraberindekiler açılışın ardından Türkçe, Fen, Sosyal Bilimler ve Matematik alanlarında 20 projeden oluşan sergiyi gezerek, öğrencilerden bilgi aldı.

Okulun Müdürü Bünyamin Karacalar, "Öğrenciler bilim fuarlarında bilime karşı daha duyarlı oluyorlar. Amacımız çocuklarımızın bilimsel çalışma yapmasını, daha duyarlı olmalarını sağlamak." diye konuştu.

Karacalar, fuarın açılmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Fuara, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Bülent Çezik, Serhat Duman, kurum amirleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.