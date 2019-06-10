SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde "Şimdi Sivas Zamanı" adlı kitap okuma yarışması düzenlendi.
Ulaş Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmaya katılan öğrencilere, öğretmen Bünyamin Herdem'in yazdığı Sivas'ın tarihini anlatan "Şimdi Sivas Zamanı" adlı kitapla ilgili sorular soruldu.
Öğrencilere kitabın içeriği hakkında sorular yönelttiklerini aktaran Gül, "Sivas'ın 100. yılını geniş bir perspektifte ele alması açısından önemli bir eser. Bu eseri okuyan tüm öğrencilerimiz Sivas Kongresi ve Sivas hakkında temel bilgilere sahip oldular." dedi.
Yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.