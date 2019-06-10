SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde "Şimdi Sivas Zamanı" adlı kitap okuma yarışması düzenlendi.

Ulaş Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmaya katılan öğrencilere, öğretmen Bünyamin Herdem'in yazdığı Sivas'ın tarihini anlatan "Şimdi Sivas Zamanı" adlı kitapla ilgili sorular soruldu.

Ulaş Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Herdem'in yazdığı kitabı ilçe merkez ve köylerinde eğitim gören 4,5,6,7. sınıftan 700 öğrenciye dağıtarak okuma fırsatı sunduklarını söyledi.

Öğrencilere kitabın içeriği hakkında sorular yönelttiklerini aktaran Gül, "Sivas'ın 100. yılını geniş bir perspektifte ele alması açısından önemli bir eser. Bu eseri okuyan tüm öğrencilerimiz Sivas Kongresi ve Sivas hakkında temel bilgilere sahip oldular." dedi.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.