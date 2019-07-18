Ulaş'ta Kuran kursu öğrencilerine 15 Temmuz anlatıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş İlçesinde İlçe Müftülüğünce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında ilçe merkez ve köylerinde Yaz Kuran kursuna katılan öğrencilere 15 Temmuz anlatıldı.



Merkez Camisi'nde düzenlenen programa katılan İlçe Müftüsü İzzet Kendir, 15 Temmuz'u unutturmamak amacıyla Kuran kursuna katılan öğrencilere yönelik bir program düzenlediklerini söyledi.

Öğrencilere 15 Temmuz ruhunu aşılamayı amaçladıklarını belirten Kendir, şunları kaydetti:

"15 Temmuz akşamı cennet vatanımızda FETÖ'cü hainler tarafından darbe girişiminde bulunulmuştur. Fakat bu hainler Türk milletinin vatan ve bayrak sevgisini unutmuşlar. Türk milleti Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi yaşlısından gencine, kadınından erkeğine tüm fertleriyle topyekün tek yürek, tek bilek olarak tankın topun karşısına iman ve inancıyla dikilerek, Allah’ın yardımıyla bu hain kalkışmaya geçit verilmemiş, hain FETÖ ve işbirlikçilerin oyunu bozulmuştur. Allah bir daha bu millete 15 Temmuz gibi darbe girişimi yaşatmasın."

Programda 15 Temmuz şehitleri için dua edildi. Merkez Cami imamı Bilal Başer öğrencilere 15 Temmuz hain darbe girişimi ve sonrasında yaşanan gelişmeler ile şehitlik, milli irade ve dini değerlere sahip çıkmanın önemini anlattı.

Programda öğrenciler şiir okudu ve ilahiler söyledi.

