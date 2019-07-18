Ulaş'ta Kuran kursu öğrencilerine 15 Temmuz anlatıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş İlçesinde İlçe Müftülüğünce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında ilçe merkez ve köylerinde Yaz Kuran kursuna katılan öğrencilere 15 Temmuz anlatıldı.
Merkez Camisi'nde düzenlenen programa katılan İlçe Müftüsü İzzet Kendir, 15 Temmuz'u unutturmamak amacıyla Kuran kursuna katılan öğrencilere yönelik bir program düzenlediklerini söyledi.
Öğrencilere 15 Temmuz ruhunu aşılamayı amaçladıklarını belirten Kendir, şunları kaydetti:
Programda 15 Temmuz şehitleri için dua edildi. Merkez Cami imamı Bilal Başer öğrencilere 15 Temmuz hain darbe girişimi ve sonrasında yaşanan gelişmeler ile şehitlik, milli irade ve dini değerlere sahip çıkmanın önemini anlattı.
Programda öğrenciler şiir okudu ve ilahiler söyledi.