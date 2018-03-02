Ulaş Kaymakamı Yılmaz, köylerde incelemelerde bulundu

SİVAS (AA) - Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, ilçeye bağlı Acıyurt ve Kurtoğlu köylerinde incelemelerde bulundu.

Yılmaz, ziyaretlerde köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Köylerde yapılabilecek ve yapılan çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunan Yılmaz, bahar döneminde köylerde parke taşı, yol ve çevre düzenleme çalışmalarına devam edileceğini söyledi.

Yılmaz, daha sonra ihtiyaç sahibi aileleri de ziyaret ederek istek ve taleplerini dinledi.

Devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu aktaran Yılmaz, "Devletimiz köyde yaşayan vatandaşlarımızı huzurlu ve ferah bir yaşama kavuşturacak hizmetler getiriyor. Kaymakamlığımızın kapısı her zaman açık. Herhangi bir sorun olduğunda vatandaşlar kaymakamlığa gelerek ya da telefonla ulaşarak çekinmeden isteklerini dile getirebilir." diye konuştu.

Yılmaz'a ziyaretlerinde Yazı İşleri Müdürü Ahat Kelek, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Sıdıka Özkan, İlçe Özel İdare Müdürü Fadime Ceyhan, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sevil Sırakaya ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Çezik eşlik etti.