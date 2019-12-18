Ulaş Belediye Başkanı İlbey, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Genel 18.12.2019, 13:12
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Ulaş Belediye Başkanı İlbey, AA'nın
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SİVAS (AA) - Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başkan İlbey, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

İlbey, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik Çocukların Yüzünü Güldürdü", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi Engelini Unuttu Evladına Şifa Arıyor", spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker Selamı" fotoğrafları için oy kullandı.

İlbey, fotoğrafların hepsinin birbirinden değerli olduğunu belirterek, "Yarışmadaki fotoğrafların hepsi birbirinden güzel ve anlamlı. Seçerken de çok zorlandım. AA muhabirlerine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

#AA Yılın Fotoğrafları #Sivas #Ulaş
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