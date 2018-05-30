Ukrayna'dan getirilen Romanov koyunları Türkiye'yi sevdi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehirli girişimci Burhan Çelikoğlu'nun Ukrayna'dan ithal ettiği, soğuk hava koşullarına dayanıklılığı ve çoklu doğurganlık konusunda ün yapan Romanov koyunlarına yurt içinden yoğun talep geliyor.

Karacahöyük Mahallesi'nin muhtarı da olan Burhan Çelikoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Romanov koyunlarını Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının iziniyle Ukrayna'dan getirdiklerini kaydetti.

Bu koyunlar ilk doğumlarının ardından üçüz ve dördüz doğumlar yaptığını ifade eden Çelikoğlu, şöyle konuştu:

"Dördüncü doğumlarında ise beşiz kuzu verebiliyor. Biz bu koyunları ithal izni alarak Eskişehir'e getirdik. İsteyen herkese en az 50 adet olmak şartıyla satabiliyoruz. Bizden Romanov cinsi koyunları alan üreticiler 2 yıl boyunca ana koyunları satamıyor ancak kuzularını satabiliyorlar. Romanov cinsi koyunlar Türk hayvancılığının gelişmesinde çok büyük katkı sağlayacak. Türkiye'nin çeşitli illerinden yoğun sipariş alıyoruz."