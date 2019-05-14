TZOB Başkan Vekili Nejat Gamzeli'nin Dünya Çiftçiler Günü mesajı

ÇANKIRI (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkan Vekili Nejat Gamzeli, Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Gamzeli, mesajında, yenilen her lokmada çiftçinin hakkı ve alın teri olduğuna dikkati çekti.

Çiftçilerin emeklerinin kutsal olduğunu ifade eden Gamzeli, şunları kaydetti:

"Geçimini topraktan sağlayan, topraktan aldığı ürüne değer katarak onu bizlere ulaştıran çiftçilerimizin emeği kutsaldır. Toprağın bereketinin üretime, üretimin zenginliğe ve huzur ortamına katkı sağlaması dileğiyle, tek amaçları üretmek, üretirken insanca ve başkalarına muhtaç olmadan yaşama azmi ile toprağı işlemeye gayret eden çiftçimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü''nü kutluyor, ürünlerinin bereketli, geleceklerinin umutlu olmasını diliyorum."









