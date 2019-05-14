ANKARA (AA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Türkiye'nin yargı reformuna acilen ihtiyacı var, 82 milyon vatandaşımızı kucaklayacak tek yol, herkesi güvenilir bir yargıya, bir yargı hizmetine kavuşturmaktır. Bunun için kanunlarımızda çeşitli değişiklikler yapmamız lazım ama mutlaka ve mutlaka eğitim reformu yapmamız gerekiyor, el birliğiyle yapmamız gerekiyor." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilen Feyzioğlu, kabulün ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de yargının, özelde de avukatların çok ciddi sorunlarının bulunduğunu dile getiren Feyzioğlu, yargı reformunun son halini almak üzere olduğunu hatırlattı.

Bu konuları görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talep ettiklerini, olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Feyzioğlu, öncelikli olarak Ankara'nın adliyelerinin parçalanmışlığı sorununu dile getirdiklerini aktardı.

Bir an önce parçalanmışlığın giderilmesi gerektiğini söyleyen Feyzioğlu, "Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın inisiyatif alıp 'hadi' demesi gerekiyor. Bu konuyu dile getirdik. Avukatların çok büyük bir sorunudur. Tek başına çalışan bir meslektaşımızın artık yaşamını sürdürme imkanı kalmamıştır, bu beş adliye arasında imkansız hale gelmiştir. Bunun kısa sürede çözüleceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Vatandaşların adalet hizmetine pahalı erişmelerinin avukatlık hizmetindeki yüzde 18 KDV'den kaynaklandığına ve bu rakamın yüksek olduğuna işaret eden Feyzioğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün bilgisi dahilinde konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ile görüşmeler gerçekleştirdiğini, bu görüşmelerde toparladıkları önerileri çözüm olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduklarını bildirdi.

Feyzioğlu, "En azından dezavantajlı grupları örneğin çocuk mahkemelerinde, aile mahkemelerinde, iş davalarında insanların daha makul bir şekilde avukatlık hizmetine, adalete erişmeleri konusunu dile getirdik. Yargı reformu çerçevesinde değerlendirileceğini düşünüyoruz bu hususun." dedi.

- "Arabuluculukta işçinin yanında avukat bulunmalı"

Arabuluculuk konusunda işçilerin hak ihlallerinin önlenmesi gerektiğini, kendilerinin TBB ve avukatlar olarak bu konuda görev yapmaya hazır olduklarını belirten Feyzioğlu, "Arabuluculukta işçinin yanında zorunlu avukat bulundurulmasını istiyoruz. Bu konuda konfederasyonlarla da görüşmelerimiz var, Sayın Cumhurbaşkanı'na bunu aktardım, olumlu bir netice alacağımızı düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'de çok sayıda hukuk fakültesi bulunduğunu ancak altyapının yeterli olmadığını kaydeden Feyzioğlu, orta vadede hukukta eğitim reformuna ihtiyaç olduğunu, kısa vadede ise ölçme değerlendirmeyi sağlamak üzere hukuk alanındaki mesleklere girerken devletin bir ölçme değerlendirme sınavı yapması gerektiğini belirtti.

Bu konuda Adalet Bakanı Gül, Yargıtay ve YÖK Başkanlıklarıyla hemfikir olduklarını dile getiren Feyzioğlu, görüşmede bu konunun bir an önce hayata geçmesi gerektiğini ifade ettiğini ve önemini vurguladığını söyledi.

Türkiye'de şiddetin artış gösterdiğini, bazı meslektaşlarının da şiddet mağduru olduğunu ifade eden Feyzioğlu, "Toplumsal şiddetin önlenmesi noktasında projelerimizi aktardık, Türkiye Barolar Birliğinin başlattığı projeyi aktardım ve desteklerini talep ettim." dedi.

- "Hukukun üstünlüğü konusunda acilen uzlaşılmalı"

Feyzioğlu, "Türkiye'nin yargı reformuna acilen ihtiyacı var, 82 milyon vatandaşımızı kucaklayacak tek yol herkesi güvenilir bir yargıya, bir yargı hizmetine kavuşturmaktır. Bunun için kanunlarımızda çeşitli değişiklikler yapmamız lazım ama mutlaka ve mutlaka eğitim reformu yapmamız gerekiyor, el birliğiyle yapmamız gerekiyor. Türkiye'de herkesin üzerinde uzlaşması acilen gerekli olan konu hukukun üstünlüğüdür. Hukukun üstünlüğüne amasız, fakatsız yaklaşıp hepimizin hangi siyasi dünyadan olursa olsun her vatandaşımızın, her siyasi partinin gelip uzlaşması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

TBB olarak yapıcı çözüm önerilerini ve sorunları dile getirdiklerini anlatan Feyzioğlu, "Meslektaşlarımızın ve halkımızın da bizlerden talebi, sorunların dile getirilmesi, çözümlerin söylenmesidir. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın kabulünde bunu yaptım oldukça verimli bir görüşme geçtiğini de ifade etmek isterim." dedi.



