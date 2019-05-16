Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinden iftar yemeği

WASHINGTON (AA) - Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği tarafından Amerika Diyanet Merkezinde (DCA) verilen iftara, Amerikalı Müslüman kanaat önderleri ile Washington'da yerleşik bazı ülke diplomatik temsilcileri katıldı.

DCA'de organize edilen ve ev sahipliğini Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın yaptığı programa çok sayıda Amerikalı, Türk ve diğer ülkelerden diplomatik temsilciler iştirak etti.

İftar yemeğine ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO) Genel Sekreteri Usame Cemal, Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Başkanı Nihad Awad ve İslami Yardım kurumu başkanı Enver Han gibi Amerikalı Müslüman toplumun önemli isimlerinin yanı sıra, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Pakistan, Bangladeş ve Gambiya'nın büyükelçileri de katıldı.

Büyükelçi Kılıç, yaptığı konuşmada, Amerikalı Müslümanlarla Türk toplumu arasındaki bağların giderek güçlendiğine işaret ederek, bu tür organizasyonların çok özel bir önem taşıdığını vurguladı."İslamofobik söylemlere karşı uyanık olmalıyız"

Yeni Zelanda'daki son cami saldırılarına atıf yapan Kılıç, İslamofobik söylemlerin tüm dünyaya verdiği zararın altını çizdi ve bu söylemlere karşı herkesin uyanık olması gerektiğini belirtti.

"Terörizmin rengi, ırkı ve dini olmaz; terörün her türlüsü apaçık bir suçtur ve hepimiz bu suçun karşısında olmalıyız." değerlendirmesini yapan Kılıç, ABD'de yaşayan tüm Müslümanların nefret söylemine karşı birlik içinde ve bunun da memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Kılıç ayrıca, New Haven'da kundaklanan Diyanet Camisi'ne yapılan saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve bu tür saldırıların ABD'de yerinin olmaması gerektiğini ifade etti.