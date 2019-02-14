Türkiye'nin okuryazarlıkta en

ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Okuryazarlık Seferberliği" kapsamında, okuma-yazma bilmeyen vatandaşlara en çok ulaşılan ve başarı sağlanan iller arasında ilk üç sırada Kocaeli, Diyarbakır ve Gaziantep bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından 1 Şubat 2018'de açıklanan ve birinci yılında yaklaşık 800 bin vatandaşın kurslara katılımı sağlanan Okuryazarlık Seferberliği kapsamında, il bazında okuryazarlık oranlarını artırma konusunda da dikkat çekici başarılar kaydedildi.

AA muhabirinin, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda devam eden seferberliğin istatistiklerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye genelinde okuma-yazma bilmeyen nüfusa en çok temas edilen ve başarı sağlanan iller sırasıyla Kocaeli, Diyarbakır, Gaziantep, Tokat, Bitlis, Elazığ, Antalya, Sivas, Giresun ve Çanakkale oldu.

Bu illerde okuma yazma bilmeyen binlerce vatandaşın temel düzey kurs ve sınavlara katılımı sağlandı.

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Bakanlık verilerine göre, Kocaeli'de 2017'de okuma yazma bilmeyen vatandaş sayısı 37 bin 881 olarak belirlenirken, 2018'de bu vatandaşların 35 bin 744'ü açılan okuma-yazma kurslarına katıldı. Böylelikle Kocaeli, okuma yazma bilmeyen nüfusun 94,3'üne ulaşılmasıyla Türkiye genelinde seferberlik kapsamında en çok okuma yazma öğretilen il oldu.

İkinci sırada yer alan Diyarbakır'da ise 2017'de, 107 bin 390 okuma yazma bilmeyen vatandaş tespit edildi. Bu vatandaşların 78 bin 690'ı seferberlik kapsamında açılan temel düzey kurslara kaydoldu. Böylelikle Diyarbakır'da okuma yazma bilmeyen nüfusun yüzde 73,2'si okuryazar olmanın mutluluğunu yaşadı. Okuma yazmayı bilmeyen 62 bin 823 kişiden 41 bin 168'ine (yüzde 65,5'i) ulaşılan Gaziantep de üçüncü sırada yer aldı.

Ayrıca, Tokat'ta okuma yazma bilmeyen 15 bin 929 kişiden 9 bin 495'i (yüzde 59,6), Bitlis'te 18 bin 674 kişiden 9 bin 148'i (yüzde 49), Elazığ'da 22 bin 507 kişiden 10 bin 261'i (yüzde 45,5), Antalya'da 24 bin 522 kişiden 11 bin 82'si (yüzde 45,1), Sivas'ta 30 bin 405 kişiden 13 bin 355'i (yüzde 44), Giresun'da 20 bin 508 kişiden 8 bin 936'sı (yüzde 43,5), Çanakkale'deki 7 bin 163 kişinin de 3 bin 99'u (yüzde 43,2) okuma yazma öğrendi.

Öte yandan Okuryazarlık Seferberliği çerçevesinde kurslara en fazla katılımın sağlandığı iller de sırasıyla Diyarbakır, İstanbul, Gaziantep, Kocaeli, Şanlıurfa, Van, Ankara, İzmir, Bursa, Mardin, Adana, Sivas, Mersin, Batman ve Kahramanmaraş olmuştu.































