Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçiliğine atama

ANKARA (AA) - Moritanya İslam Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mehmet Cem Kahyaoğlu'nun atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Nuakşot Büyükelçisi Mehmet Bilir ise merkeze alındı.
Moritanya İslam Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mehmet Cem Kahyaoğlu atandı.
ANKARA (AA) - Moritanya İslam Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mehmet Cem Kahyaoğlu'nun atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Nuakşot Büyükelçisi Mehmet Bilir ise merkeze alındı.