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Türkiye’nin ilk ve tek yerli ve milli balonu sertifikasını aldı
Türkiye’nin İlk Yerli Ve Milli Balon Üretim Firması Olan Pasha Balloons Yönetim Kurulu Başkanı Halis Aydoğan Üretim Sertifikasını Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici’nin Elinden Aldı.
Genel 23.01.2020, 14:10 23.01.2020, 14:25
Türkiye’nin ilk yerli ve milli balon üretim firması olan Pasha Balloons Yönetim Kurulu Başkanı Halis Aydoğan, üretim sertifikasını Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici’nin elinden aldı.
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Türkiye’nin ilk sıcak hava balonu test uçuşunun ardından üretim sertifikasını Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden aldı. Türkiye’nin ilk yerli ve milli sıcak hava balonunu üretimini yapan Pasha Balloons Yönetim Kurulu Başkanı Halis Aydoğan, üretim sertifikasını Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici’nin elinden aldı.