Türkiye'nin 'aranan elemanları' bu okulda yetişiyor

KONYA (AA) - Konya Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, sahip olduğu endüstriyel otomasyona yönelik deney setleri, kullandığı yazılımlar ve adeta üniversiteyi aratmayan fiziki altyapıda yetişen öğrencileriyle, Türkiye'nin ara ve teknik eleman ihtiyacını karşılıyor.

Lisenin müdürü Ahmet Düzyol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulda 887 öğrencinin dört farklı alanda eğitim gördüğünü söyledi.

Okulun 20 yıldır eğitim verdiğini dile getiren Düzyol, "Öğrencilerimizin 263'ü Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı'nda öğrenim görüyor. Yaklaşık 2 yıl önce Bakanlığımızın projesi kapsamında okulumuza endüstriyel otomasyona yönelik deney setleri geldi. Bu setler öğrencilerimize değişik modüllerin uygulanmasında yardımcı oluyor ve onlarca deney yapma imkanı sağlıyor." diye konuştu.

Bunun yanında aldıkları birçok ekipmanı da öğrencilerin hizmetine sunduklarını anlatan Düzyol, "Öğrencilere, sanayi ortamında yani iş hayatına atılmadan gerçek hayatta göreceği birçok şeyin kopyasını burada öğretiyoruz." dedi.

"Öğrencilerimize orta sınıf mühendis gözüyle bakıyoruz"

Düzyol, deney setlerinin öğrencilerin gelişimi açısından son derece önemli olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Lise olarak yıllarca hep önde olan ve tercih edilen bir okul olduk. Piyasa şartlarında, piyasanın ihtiyacını karşılayacak aranan elemanları yani teknik elemanları burada biz yetiştiriyoruz. Bu kapsamda sanayicilerden, yani piyasadan bize hep olumlu ve güzel geri dönüşler geliyor ayrıca öğrencilerimizin istihdamına da yardımcı oluyoruz. Boşta olan öğrencimiz yok denilecek kadar az. Yetiştirdiğimiz öğrencilerimize orta sınıf mühendis gözüyle bakıyoruz çünkü buradaki imkanlar birçok üniversitenin imkanlarından çok daha iyi." Öğrenci başına 4 bilgisayar düşüyor

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alan Şefi Osman Köse de bölümde öğrenci başına 4 bilgisayar düştüğünü söyledi.

Yaklaşık 12 yıldır bu alandan mezun verdiklerini belirten Köse, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Alanımıza gelen öğrencilere öncelikle temel seviyede elektrik elektronik, bilişim ve mekatronik bilgisi veriyoruz. Mezunlarımıza orta sınıf mühendis gözüyle bakıyoruz çünkü Konya sanayisinden çok sık olumlu dönüşler alıyoruz. Öğrencilerimizin neredeyse tamamına yakınını ya üniversiteye gönderiyoruz ya da istihdamını sağlıyoruz. Mezunlarımız ara ve teknik eleman olarak Türkiye'nin birçok yerinde çalışıyor. Ulusal ve uluslararası markalarda çalışarak göğsümüzü kabartan öğrencilerimiz var."

"Hocalarımızın piyasa ve yurt dışı tecrübesi var"

Öğrencileri son teknolojiyi kullanacak şekilde yetiştirdiklerini anlatan Köse, şunları kaydetti:

"Okulumuzdaki deney setleri sayesinde öğrencilerimiz, işletmelerde kullanılan kontrol sistemlerinin tamamını öğreniyor. Yarın iş hayatına atıldıklarında herhangi zorlukla karşılaşmadan rahatça çalışabilecekler. Alanımıza gelen öğrenciler aldığı eğitimler sayesinde parmakla gösterilen birer teknik eleman haline geliyor. Yine bu alandaki hocalarımızın piyasa ve yurt dışı tecrübesi var. Hocaların yabancı dil bilmeleri de dünyadaki gelişmeleri anlık takip ederek, öğrencilere aktarmasına olanak sağlıyor. Bu yüzden okulumuz Türkiye'de ilk 10 içerisine çok rahat şekilde yerleşmiş durumda."

Alanda eğitim gören 11. sınıf öğrencisi Fatih Akkuş da "Buradaki imkanlar gelişimimiz açısından son derece önemli. Üniversiteye gittiğimde ya da iş hayatına atıldığımda bana çok faydası olacak. Burada birçok beceriyi kazanarak mezun oluyoruz." ifadelerini kullandı.