Türkiye'den Nijer'e başsağlığı

ANKARA (AA) - Türkiye, Batı Afrika ülkesi Nijer'de bir askeri üsse düzenlenen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi sebebiyle Nijer hükümeti ve halkına taziyelerini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nijer'in Mali sınırındaki Inates bölgesinde bulunan bir askeri üsse düzenlenen terör saldırısında çok sayıda Nijerli askerin hayatını kaybettiği ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Kardeş Nijer halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

- OHAL uzatıldı

Nijer'in batısındaki askeri garnizona düzenlenen saldırıda, güvenlik kaynaklarının aktardığına göre 70 asker hayatını kaybetmişti.

Tillaberi'nin bazı bölgelerinde 2017'den bu yana uygulanan olağanüstü hal (OHAL) 3 ay daha uzatılmıştı.

Nijer yönetimi, ekimde insani yardım kuruluşlarının yanlarında askeri refakat olmadan bölgeyi ziyaret etmelerini yasaklamıştı.