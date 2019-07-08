Türkiye'den Miçotakis'e seçim tebriği

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'daki erken genel seçimin galibi merkez sağ Yeni Demokrasi (ND) Lideri Kiriakos Miçotakis'i tebrik etti.
Aksoy, konuya ilişkin bir soruya verdiği yazılı yanıtta "Yunanistan'da dün gerçekleştirilen erken genel seçimleri kazanan ve hükümeti kurma hakkını elde eden Yeni Demokrasi Lideri Kiryakos Miçotakis'i tebrik ediyoruz." ifadesini kullandı.
Yunanistan'da sandık çıkış anketlerine göre, erken genel seçimin galibi Miçotakis liderliğindeki ND oldu.
Anketlere göre, yüzde 38 ila 42 oya sahip olması beklenen ND, seçimi iktidardaki rakibi Aleksis Çipras liderliğindeki SYRIZA'nın 11,5 puan önünde tamamlayarak tek başına hükümet kurma yetkisi kazandı.