Türkiye'den Kudüs için çok yönlü girişim

ANKARA (AA) - İsrail askerlerinin, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını protesto eden Filistinlilere saldırısının ardından diplomatik atağa geçen Türkiye, 3 günlük yas ilanından, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) olağanüstü toplantıya çağrılmasına, İstanbul ve Diyarbakır'da Filistinlilerle dayanışmayı göstermek amacıyla büyük mitinglerin düzenlenmesine kadar birçok adımı hayata geçirmeye hazırlanıyor.

İsrail askerlerinin ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını protesto eden Filistinlilere yönelik saldırılarında 55 Filistinli şehit oldu, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere 2 bin 771 Filistinli yaralandı.

İsrail'in saldırılarında çok sayıda Filistinlinin yaralanması ve şehit olması Bakanlar Kurulu toplantısında da ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la istişare edilerek konuya ilişkin Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararlara göre; Türkiye’de, Filistinlilerle dayanışma içerisinde olma ve şehitleri saygıyla anmak maksadıyla üç gün süreyle yas ilan edildi. Türkiye, Zirve Dönem Başkanlığını yaptığı İslam İşbirliği Teşkilatını cuma günü toplantıya çağıracak. Ayrıca Türkiye’nin Tel Aviv ve Washington büyükelçileri istişare amacıyla Ankara’ya çağrıldı. Meclis Genel Kurulu bugün Kudüs özel gündemiyle toplanacak. Dışişleri Bakanlığının girişimiyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıya çağrılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu İngiltere'de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın Anadolu Ajansı (AA) ve TRT World'ün Genç Yetenek Geliştirme Projesi kapsamında İngiltere'de eğitim gören öğrencilerle bir araya geldiği etkinlikte değerlendirmeler yaptı. Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüşen Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres başta olmak üzere liderlerle de görüşmeler yapacak.

Cuma günü öğleden sonra Yenikapı Meydanı'nda, pazar günü ise Diyarbakır'da İsrail zulmüne karşı Filistinlilerle dayanışmayı göstermek amacıyla büyük mitingler düzenlenecek.

Ayrıca AFAD ve Genelkurmay Başkanlığının koordinasyonunda Gazze’deki protestolar sırasında yaralanan Filistinlilerin tahliyesi için gerekli çalışmalar yapılacak.

Muhabir: Sarp Özer