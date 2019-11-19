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Türkiye'den ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşim kararına tepki

Bakanlık, ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşim kararının, İsrail'in yasa dışı eylemlerini meşrulaştırmaya yönelik pervasız tutumunun yeni örneği olduğunu bildirdi.

Genel 19.11.2019, 14:23
Türkiye'den ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşim kararına tepki
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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşim kararı ile ilgili, "İsrail'in yasa dışı eylemlerini meşrulaştırmaya yönelik pervasız tutumunun yeni örneği." ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Hiçbir ülke uluslararası hukukun üstünde değildir

Bakanlık, böyle bir eylemin uluslararası hukuk bakımından hiçbir geçerliliğinin olmadığını bildirdi.

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#dünya
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