'Türkiye yeniden dünya turizm piyasalarına dönüş yaptı'

MOSKOVA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Rusya pazarının, Türkiye turizmi açısından büyük öneme sahip olduğunu belirterek, “Geçen yıl Türkiye’yi ziyaret eden Rus turist sayısı 4 milyon 700 bin civarındaydı. Toplamda 32 milyon 400 bin civarında yabancı turist sayısıyla birlikte, Türkiye yeniden büyük bir turizm ülkesi olarak dünya turizm piyasalarına dönüş yaptı.” dedi.

Kurtulmuş, Moskova Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı'na (MITT) katıldı.

Numan Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, 2015 ve 2016 yıllarının, Türkiye turizmi açısından zorluklarla geçtiğini anlattı.

Geçen yıl, Türkiye’nin, dünya turizm piyasalarına rekabetçi bir güçle tekrar geri döndüğünü vurgulayan Kurtulmuş, “Geçen yıl Türkiye’yi ziyaret eden Rus turist sayısı 4 milyon 700 bin civarındaydı. Toplamda 32 milyon 400 bin civarında yabancı turist sayısıyla birlikte, Türkiye yeniden büyük bir turizm ülkesi olarak dünya turizm piyasalarına dönüş yaptı.” diye konuştu.

Turizm ve kültürün, ülkelerin halklarını birbirine yaklaştıran önemli bir güç unsuru olduklarını dile getiren Kurtulmuş, “Bu her iki alanda da Rusya ve Türkiye son derece yakın bir çalışma dönemine girmiştir. Rusya pazarı, Türkiye turizmi açısından büyük öneme sahiptir. Önümüzdeki yıl 2019’da Rusya’da Türkiye Kültür Yılı, Türkiye’de de Rusya Kültür Yılı olacak ve böylece her iki halkın, birbirinin kültürel tarafını tanıma fırsatına kavuşmuş olacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlar Kurulu tarafından dün Türkiye’ye gelecek uçaklara yönelik desteği artırma kararı alındığına işaret eden Kurtulmuş, “Ülkemize olabildiğince çok uçağın iniş yapması için her uçağa verdiğimiz destek, en düşük turist sezonunda bile 9 bin dolar olacak.” dedi.

Kurtulmuş, böylelikle Türkiye’ye gelen uçak sayısında artış yaşanmasını umduklarını vurgulayarak, “Kruvaziyer gemiler için de turist başına 25, 35, 45 dolarlık destekler sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından Kurtulmuş, fuarı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile fuardaki Türk şirketlerinin standlarını gezdi. İki Bakan ayrıca Türk ve Rus sanatçıların konserlerini dinledi.

Kurtulmuş’un, Moskova programı kapsamında sabah saatlerinde de Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) Başkanı Oleg Safonov ile bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Muhabir: Emre Gürkan Abay, Meltem Bulur