Türkiye Mezunları yeni uluslararası öğrencilere rehber oluyor

ANKARA (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından (YTB) edinilen bilgiye göre, dünyanın dört bir yanında kurulan Türkiye Mezunları Dernekleri, Türkiye'de öğrenim görecek uluslararası öğrencilere yönelik uyum programı hazırladı.

Türkiye'deki eğitim sistemi, sosyal yaşam ve karşılaşılması muhtemel durumlar hakkında yeni uluslararası öğrencilere bilgi aktarılan program kapsamında şimdiye kadar Karadağ, Somali, Senegal ve Sudan'da kurs verildi.

Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde Türkiye'de eğitim almaya hak kazanan uluslararası öğrenciler ülkeye gelmeden Türkiye Mezunları Dernekleri tarafından hazırlanan uyum programlarına davet ediliyor.

Program ile yeni öğrencilerin Türkiye'yi yakından tanıması, ihtiyaçlarına yönelik fikir sahibi olması ve uyum sürecini daha rahat atlatması hedefleniyor. Öğrencilere Türkiye'deki eğitim sistemi, sosyal yaşam, kendilerini bekleyen imkan ve fırsatlar ile ülkeye geldikleri ilk dönem karşılaşabilecekleri durumlar hakkında bilgi veriliyor.

Mezunların kişisel tecrübelerini de yeni öğrencilere aktardığı program ile eski ve yeni öğrencilerin kalıcı dostluklar kurması da hedefleniyor.

Türkiye Mezunları

Türkiye Bursları ile lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi görerek ülkelerine dönen mezunlar arasındaki iletişim ise "mezun buluşmaları" programlarıyla geliştiriliyor.

Gönül elçileri olarak ülkeleriyle Türkiye arasında köprü kuran "Türkiye Mezunları"nın, 160 ülkede 150 bine yakın üyesi bulunuyor. Birçoğu ülkesinde önemli konumlara gelmiş bürokrat, iş adamı, gazeteci, akademisyen ve siyasetçi olan Türkiye Mezunları, kendi ülkeleri ile Türkiye arasındaki dostluk ve iş birliğinin güçlenmesinde büyük rol oynuyor.