Türkiye, Kuzey Makedonya'daki seçimlerin başarıyla tamamlanmasından memnun

ANKARA (AA) - Türkiye, Kuzey Makedonya'da dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun başarıyla tamamlanmış olmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi.



Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Makedonya'daki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun başarıyla bitirilmesinden duyulan memnuniyet ifade edildi.

Açıklamada, "Türkiye, Kuzey Makedonya'nın siyasi birliği, istikrarı ve refahına büyük önem atfetmektedir. Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunun ülkenin barış ve istikrarını pekiştireceğine inanıyoruz. Türkiye, Kuzey Makedonya’yla ilişkilerinin her alanda daha da geliştirilmesi için çalışmayı ve Balkanlar’da istikrar ve refahı artırmak için bölge ülkeleriyle iş birliğini sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.

Ülkede düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) adayı Stevo Pendarovski, seçimi kazandığını açıkladı.