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Türkiye, KKTC bayrağının yakıldığı Kıbrıs Rum kesimini kınadı
Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 36'ıncı kuruluş yıl dönümünde, Kıbrıs Rum kesiminde KKTC bayrağının yakılmasını kınadı.
Genel 17.11.2019, 16:52
ANKARA(AA) - Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "KKTC’nin 36. kuruluş yıl dönümünde Kıbrıs Rum tarafında, KKTC bayrağı yakılmasını kınıyor ve KKTC makamlarının bu konudaki açıklamalarına tam destek veriyoruz." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, olayda Kıbrıs Türklerine yönelik nefreti körükleyen açıklamalar yapan Kıbrıs Rum Yönetiminin ve Yunan makamlarının da sorumluluğunun olduğuna inanıldığı belirtilerek, "Bu koşullarda uluslararası toplumdan, Kıbrıs Rum tarafını ve Yunanistan'ı, BM Genel Sekreterinin son raporunda da işaret edilen, Ada'daki gerginlik ortamını daha da kötüleştiren söylemlerden kaçınmaya davet etmesini bekliyoruz." değerlendirmesine yer verildi.
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