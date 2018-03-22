Türkiye, Iraklı Türkmenlere yönelik terör saldırısını kınadı

ANKARA (AA) - Türkiye, nevruzu kutlamak amacıyla Bağdat'tan Erbil'e gitmekte olan Iraklı Türkmen gruba terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenler ve yaralılar arasında kadın ve çocukların da bulunduğu belirtildi.

Açıklamada "Soydaşlarımıza yapılan bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Son dönemde Iraklı Türkmenlerin terör odaklarının saldırılarına maruz kaldığına işaret edilen açıklamada, "Iraklı Türkmenlere yönelik güvenlik tehditlerinin bertaraf edilmesi amacıyla ilgili Irak makamları tarafından gerekli önlemlerin bir an önce alınmasını bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.



