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Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat 8 Aralık'ta yürürlüğe girecek

Cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat muhtırasının yürürlük tarihi 8 Aralık olarak belirlendi.

Genel 12.12.2019, 08:20
Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat 8 Aralık'ta yürürlüğe girecek
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ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, 27 Kasım'da İstanbul'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nın yürürlük tarihinin 8 Aralık 2019 olarak tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu karar, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesi gereğince verildi.

#türkiye
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