Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Pursaklar'da Mevlid okuttu

ANKARA (AA) - Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Ankara’nın Pursaklar ilçesinde Mevlid-i Şerif programı düzenledi.

Pursaklar Hicret Camisi önünde yapılan programa, AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz da katıldı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, yaptığı açıklamada, vatan için bedel ödendiğini ve ödenmeye de devam edildiğini söyledi.

Şer ittifakı olanlara karşı Cumhur İttifakının yanında olduklarını ifade eden Aylar, "Bu topraklar için bedel ödemiş bir gazi olarak vatandaşlarımızdan şunu istiyoruz. 31 Mart’ta sandığa gittikleri zaman, bize kurşun sıkanlara sempati duyan siyasi partilerin içinde yer aldığı şer ittifakına değil, milletin kendisi olan Cumhur İttifakına oy versinler."

AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz ise şunları kaydetti:

"Tüm şehitlerimizden ve gazilerimizden Allah razı olsun. Şehit ailelerimiz ve gazilerimizin talepleri bizim için önemli. Biz Cumhur İttifakı olarak çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah bu şartlarda Pursaklar'da biz, Ankara'da ise Özhaseki Başkanın bu seçimlerden başarı ile çıkacağını umut ediyorum. Gittiğimiz her yerde bunu zaten görüyoruz. Hemşehrilerimizden dua ve destek istiyoruz."