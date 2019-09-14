Türkiye-Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyonu Bakü'de toplanacak

BAKÜ (AA) - Türkiye-Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyonu'nun 8. Toplantısı, Bakü'de gerçekleştirilecek.

16 Eylül Pazartesi günü düzenlenecek toplantıya, Türkiye adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan adına Başbakan Novruz Memmedov başkanlık yapacak.

Azerbaycan Başbakanlık Genel Sekreteri Erestü Hebibbeyli, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, toplantıda, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin mevcut durumunun müzakere edileceğini, ticari ilişkilerin daha da genişlemesi için yapılacaklar konusunda fikir alışverişinde bulunulacağını belirtti.

Toplantıda, 2019-2021 için bir eylem planının kabul edilmesinin de öngörüldüğünü kaydeden Hebibbeyli, "Bu eylem planı, ticaret, ekonomi, ulaştırma, iletişim, ileri teknoloji, tarım, turizm, finans, vergi, bankacılık, sanayi ve enerji, çevre, su yönetimi ve eğitim gibi konularda iş birliklerini geliştirmek için atılacak adımları içermektedir." diye konuştu.

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile ilgili konuların da komisyonun gündeminde olduğunu aktaran Hebibbeyli, "Nahçıvan'dan Türkiye'ye ürün ihracatı için iş birliği olanakları, ürünlerin ithalat vergisi ödenmeden ve tercihli şartlarla Türkiye'ye getirilmesi, ihracat prosedürlerinin basitleştirilmesi gibi konular da toplantıda görüşülecek. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattından tam olarak faydalanma ve projeye diğer ülkeleri dahil etme konusu da her iki tarafın gündeminde." dedi.



