NİĞDE (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Özkan Kayacan, Türkiye'deki tohum üretimine ilişkin, "Biz hububatta yüzde 90 kendi ürünümüzü, yazlık sebzede yüzde 60 kendi tohumumuzu üretiyoruz." dedi.

Kayacan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) tarafından Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen uluslararası katılımlı "Türkiye 6. Tohumculuk Kongresi"nin açılışında, ülkede 1980-2000 yıllarında sektördeki 120 civarında olan şirket sayısının 2000'li yıllardan sonra yaklaşık 850'ye yükseldiğini söyledi.

Patates Araştırma Enstitüsünce geçen yıl 8 yeni patates tohumunun ülke tarımına kazandırıldığını hatırlatan Kayacan, şöyle konuştu:

"Bu, ülke adına çok önemli. Atak helikopteri, insansız hava aracımız ne ise ürettiğimiz yerli ve milli tohumlar o demektir. Ülkenin bağımsızlığı sizin ne kadar tohum ürettiğinizle de alakalıdır. Üretim bizim birinci önceliğimiz olmalıdır. İnşallah bundan sonraki süreçte de üretimimizi daha da artıracağız. Biz hububatta yüzde 90 kendi ürünümüzü, yazlık sebzede yüzde 60 kendi tohumumuzu üretiyoruz. Kışlık sebzede sıkıntılarımız var. Bankanlığımızda yaptığımız toplantıda yazlık çeşitlerdeki çalışmayı şu anda kışlık çeşitlere de uyarlıyoruz."



TÜRKTOB Başkan Yardımcısı Yıldıray Gençer de dünya nüfusunun artmasına karşın ekilebilen alanların daraldığına işaret etti.



Birim alandan elde edilen ürünlerin 2050'li yıllara gelindiğinde bugünkü haliyle kalması durumunda açlıkla karşı karşıya kalınabileceğine dikkati çeken Gençer, tohumculara çok önemli görevler düştüğünü belirtti.

Gençer, artan nüfusun beslenebilmesi için birim alandan çok daha yüksek verim elde edilmesinin zorunlu olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bitki ıslahı, bioteknoleji ve Ar-Ge ile daha verimli çeşitleri, sağlıklı ve kaliteli tohumlukları üreterek artan nüfusu besleyebiliriz. Tohumculukta çok genç bir sektör olmamıza rağmen bugün dünya sıralamasında ilk on içerisinde yer alan bir konuma gelmiş bulunmaktayız. Dünyada yaklaşık 50 milyar dolarlık tohum ticaret hacmi varken ülkemiz yaklaşık 1,5 milyar dolarlık tohumluk ticaret hacmiyle ilk on içerisinde yer almakta. Bugün artık tohum ithal eden değil, tohum ihraç eden ve ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 75'lerin üzerine çıktığı bir konuma gelmiş durumdayız."

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek de dünya nüfusuna paralel olarak tarımın öneminin giderek artacağına değinerek, "Tabii ki buna orantılı olarak kaliteli üretim, kaliteli yerli ve milli tohum olmazsa olmazlardandır. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi yerli tohum üretmek, yerli tank, yerli uçak üretmek kadar önemli bir görevdir. Yerli tohum alanında kendi ihtiyaçlarımızın tamamını karşılamakla kalmamalı, dünyanın da en önemli üreticisi haline gelmek için var gücümüzle çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar da tohum olmadan tarımsal üretimin de olmayacağını vurgulayarak, tarımsal alanda eğitime, bilgi ve teknoloji üretimine daha fazla yatırım yapılması gerektiğini söyledi.

Kongrenin açılışına, AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emin Çalışkan, Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak ile çok sayıda akademisyen, öğrenci ve bilim insanı katıldı.

Türkiye'nin yanı sıra 9 ülkeden tohumculuk sektöründe faaliyet gösteren 180 bilim insanı, akademisyen, öğrenci ve sektör temsilcisinin katıldığı kongre, 13 Eylül'de sonra erecek.