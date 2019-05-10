Turkcell'den 50 milyon avroluk

İSTANBUL (AA) - Turkcell, BNP Paribas ile 3 yıl vadeli 50 milyon avroluk "Sürdürülebilirlik Endeksli Kredi" anlaşması imzaladı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilirlik çalışmalarını finansman faaliyetlerine de taşıyan Turkcell, bu alanda imzalanan "Sürdürülebilirlik Endeksli Kredi" anlaşmasıyla BNP Paribas'tan 3 yıl vadeli 50 milyon avro tutarında kredi temin etti.

Turkcell böylece borçlanma piyasalarındaki konumunu sürdürülebilir finansman ile daha da güçlendirdi. İmzalanan kredi anlaşması kapsamında elektronik atık toplanması, elektrik tüketiminde güneş enerjisinden faydalanılması ve gazete ile dergilerin dijital ortamda okunmasını sağlayan Dergilik uygulamasının daha fazla kullanılmasıyla kağıt tüketiminin azaltılması gibi hedefler de belirlendi.

Kredi anlaşmasına göre sürdürülebilirlik temelli çevresel hedeflerin tutturulması durumunda krediye uygulanan faiz oranı düşürülecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Turkcell'in sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını bu kredi ile finansman boyutuna da taşıdıklarına dikkati çekerek, "Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımızı finansman kaynaklarımızı çeşitlendirme hedefimizle birleştirerek 'Sürdürülebilirlik Endeksli Kredi' anlaşmasına imza attık. Bu kredi sayesinde bir taraftan karbon ayak izi azaltılarak çevreye karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirirken bir taraftan da finansman maliyetlerimizi düşürebileceğiz. Doğal kaynakları gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayarak sürdürülebilir büyümeye katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu tarz kaynakların artarak kullanılması için öncülük yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.





- Uygulamalarıyla sürdürülebilirliğe destek oluyor





2011 yılından beri yayınladığı sürdürülebilirlik raporları ile sürdürülebilir yönetim yaklaşımını, uygulamalarını ve performansını açıklayan Turkcell, 2015'den beri Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik endeksindeki yerini koruyor. Turkcell sürdürülebilir sanayileşmeyi, teknoloji ile desteklerken, altyapısını iklimin ve çevrenin geleceğini düşünerek kuruyor, hizmetlerini geliştirirken çevresel etkilerini azaltmayı hedefliyor.

İklim değişikliği ile mücadelede karbon ayak izini yakından takip eden Turkcell, daha az karbon salınımı hedefleyerek, iş süreçlerinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını her geçen sene artırıyor, enerji verimliliğini yükseltmek adına süreç iyileştirmeleri ile enerji tasarrufuna odaklanıyor, atıklarını azaltıyor.

Müşterilerine sunduğu ürünlerle de sürdürülebilirlik çalışmalarını destekleyen Turkcell, Dergilik uygulaması ile gazete ve dergilerin online okunmasına imkan vererek binlerce ağacın kesilmesine engel oluyor. Ayrıca akıllı tarım uygulaması Filiz ile su kaynaklarının daha verimli kullanılması hedefleniyor.