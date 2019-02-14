Turkcell'den 25. yıla özel Pera'da nostaljik mağaza

İSTANBUL (AA) - Turkcell, 4 yıllık dönüşüm süreci kapsamında Beyoğlu'nda bulunan Pera mağazasını yeniledi.

Turkcell açıklamasına göre, mağaza otomasyon altyapılarını tamamen dijital hale getirerek tek merkezden yöneten şirket, tüm müşterilerin kolaylıkla erişebileceği ve Turkcell kalitesinde hizmet alabileceği mağazalar tasarladı.

Bu kapsamda bin 500 mağazasını yenileyen Turkcell, son olarak Beyoğlu'nda bulunan Pera mağazasını yeniden tasarladı.

İstiklal Caddesi'nin mağaza içine taşındığı konseptte, etkinlik posterleri duvarlar kullanıldı. Ayrıca, İstiklal Caddesi'nin vazgeçilmezleri arasında gösterilen simit, kestane arabası ve nostaljik tramvay da mağazanın girişinde yer aldı. Mağazada, modern insanın yeşile kaçışını temsil etmek için yeşil alanlar kullanıldı.





- Açılışa özel etkinlik ve hediyeler





Turkcell mağazalarında cep telefonu, tablet, ev içi eğlence sistemleri, giyilebilir teknolojiler, akıllı ürünler ve drone gibi son teknoloji ürünler sunuluyor. Yeni teknoloji ürünler ve akıllı cihazların deneyimlendiği keşif alanları, ödeme ve destek işlemlerinin yapıldığı hizmet alanlarıyla ayrı konumlanıyor. Öte yandan, mağazalarda müşterilerin dijital servisleri deneyimlemesi için TV+'tan, fizy ve Dergilik'e kadar uygulamalar için alan bulunuyor.

Mağazalardaki "Akıllı Destek Masası" da müşterilerin her türlü teknik soru ve sorunlarına çözüm sunuyor. Diğer taraftan mağaza içinde bulunan "destek hattı" sayesinde yabancı müşteriler Arapça, Rusça ve İngilizce dillerinde anında canlı destek alırken, işitme engelli müşterilere de işaret diliyle görüntülü hizmet veriliyor.

Bu arada, yeni mağaza heyecanına hediyeler, indirimler ve etkinlikler eşlik edecek.14 Şubat Sevgililer Günü'nde İstiklal Caddesi bando ile renklendirildi. İstiklal Caddesi'nde 4 noktaya konumlanacak Süpriz Noktalar'da hediyeler dağıtılacak, hediyelere ek olarak Pera mağazasının önündeki Süpriz Nokta'da aksesuar alışverişlerinde kullanılabilecek yüzde 25 indirim ödülü de hediye edilecek. TV+ film kurdu etkinliğinde ise sorulan sorulara doğru cevap veren yarışmacılara TV+ hediye edilecek. Açılış mutluluğunda Turkcell'e katılan müşteriler, bu anı ölümsüzleştirmek için lifebox GIF kutusunu kullanarak fotoğraf çekebilecek.





- "Mağazalarımızda perakende süreçlerini dijital hale getiriyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, şirketin 25. kuruluş yıl dönümü ve 14 Şubat Sevgililer Günü gibi anlamlı iki tarihte Pera mağazasını açtıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Yenilenen mağazalarda tüm perakende süreçlerini dijital hale getiren uçtan uca bir dönüşüm sağladıklarını aktaran Erkan, "Bu sayede müşterilerimiz istedikleri ürünlere daha hızlı erişebiliyor. Dijital imza teknolojisi sayesinde mağaza alışverişlerinde kağıtsız, daha az prosedür içeren, hızlı ve güvenli alışveriş imkanı sunuluyor. Çalışanlarımız, ellerindeki tabletler ile müşterilerimize mağaza içinde daha etkin ve hızlı hizmet sunabiliyor." ifadelerini kullandı.

Erkan, Pera mağazasında tüm ayrıntıları düşündüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kasım 2018 sonunda dönüşüme giren bu mağazamızda özel bir çalışma gerçekleştirildi. Mağazamızda, Beyoğlu'ndan esintiler sunduk ve adeta İstiklal Caddesi’nin küçük bir parçasını mağazamızın içine taşıdık. İstedik ki 25. yılımızda hem bizim hem de İstanbullular için çok değerli olan İstiklal Caddesi'nde sevgi dolu ve nostaljiyle yüklü bir mağaza sunalım. Müşterilerimiz hem geleceğin mağazasında eşsiz bir deneyim hem de hatıralarımızdaki eski İstanbul'u tekrar yaşasın, Pera'daki mağazamızda daha keyifli bir vakit geçirsin."



