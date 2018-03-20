Turkcell iştiraki Fintur, Geocell LLC'deki hisselerini devretti

İSTANBUL (AA) - Turkcell, iştiraki Fintur Holdings BV'nin sahibi olduğu Geocell LLC'deki paylarının tamamının Gürcistan'da kurulu Silknet JSC'ye 153 milyon dolara devrinin gerçekleştiğini duyurdu.

Turkcell'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında Turkcell'in Fintur Holdings BV'nin yüzde 41,45'lik sermayesine sahip olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Fintur Holdings BV'nin sahip olduğu Geocell LLC paylarının tamamının Gürcistan'da kurulu Silknet JSC'ye toplam 153 milyon dolar bedelle devri için gerekli yasal onay süreçleri tamamlanmış olup, hisse devri gerçekleşmiştir. Fintur, finansallarımızda 'satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar' olarak sınıflandırıldığından işlemin finansal tablolarımıza bir etkisi bulunmamaktadır. Fintur Holdings BV'nin pay sahipleri yüzde 41,45 payla şirketimiz ve yüzde 58,55 payla Telia Company'dir."