Turkcell, girişimcileri 4,8 milyon TL fonla buluşturdu

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, "Girişimciler şimdiye kadar Arıkovanı üzerinden 4,8 milyon TL’yi aşkın destek topladı. Bugüne kadar 6 bini aşkın projenin başvuru yaptığı Arıkovanı’nda 68 proje kitlesel fonlama kampanyası başlattı. 35 kampanya hedeflediği destek tutarına ulaştı." dedi.

Tansuğ AA muhabirine yaptığı açıklamada, Turkcell olarak kuruluşlarının 25’inci kuruluş yıl dönümünde, teknolojiyle güçlenmiş girişimcilerin yetişmesine destek olduklarını söyledi.

Turkcell'in yenilikçi teknoloji ürünlerini ve girişimcileri destekleme amacıyla 2015 yılının sonunda hayata geçirdiği kitlesel fonlama platformu Arıkovanı'nın yerli girişimlere destek vererek Türkiye’de yerli üretimi artırmayı hedeflediğini söyleyen Tansuğ, platformla ilgili şu bilgileri verdi:

"Girişimciler şimdiye kadar Arıkovanı üzerinden 4,8 milyon TL’yi aşkın destek topladı. Bugüne kadar 6 bini aşkın projenin başvuru yaptığı Arıkovanı’nda 68 proje kitlesel fonlama kampanyası başlattı. 35 kampanya hedeflediği destek tutarına ulaştı. Arıkovanı başta 'Dünyanın En İnovatif 20 Drone' listesine giren Ape X, Edison Ödülleri’nde Sağlık ve İyi Yaşam kategorisinde Altın Ödül kazanan akıllı baston WeWalk, işitme engelliler için akıllı saat Sense Watch, elektrik üretebilen akıllı perde Solar Curtain olmak üzere farklı alanlardaki birçok teknoloji girişimine ev sahipliği yaptı.

Bu yılın ilk çeyreğinde de Arıkovanı’nda kitlesel fonlama kampanyası başlatan girişimlere Turkcell, ilk günden ön sipariş vererek destek olmaya devam etti. 2019 sonuna kadar Turkcell Girişimci Teknoloji Paketi desteği kapsamında 30 teknoloji girişimine Turkcell Bulut servislerinde, 1 yıl boyunca kullanabilecekleri 100 bin TL değerinde altyapı bütçesi sağlamayı hedefliyor."





- 100 bin TL'lik veri saklama hizmeti ücretsiz

Tansuğ, Arıkovanı'nın girişimcilik ekosistemine kattığı değeri bir adım öteye götürmek için 2018 yılında, Türkiye’nin girişimlere özel ilk pazar yeri olan Arıkovanı Mağaza'yı açtığını anımsatarak, bugüne kadar girişimcilere yeterli fonu toplamaları için platform sağlayan Arıkovanı'nın artık üretime geçmeyi başarmış teknoloji odaklı tüm girişimcilerin ürünlerini satışa sunulabileceği bir platform da sunmaya başladığını söyledi.



Turkcell'in "Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalsın" felsefesinden hareketle 2018 yılında girişimcilere verdiği destek kapsamını geliştirdiğini hatırlatan Tansuğ, "Geçen yıl Turkcell Girişimci Teknoloji Paketi'ni duyurduk. Yerli girişimcilerin verilerini Türkiye’de saklayabilmesi için Turkcell olarak Türkiye’nin dört bir yanında bulunan veri merkezlerini girişimcilerin hizmetine sunmaya başladık.

Türkiye’nin dijital ekonomide söz sahibi olabilmesi için girişimcilerin desteklenmesi hayati bir önem taşıdığının farkında olarak bu programla girişimcilerin en büyük ihtiyaçlarından yola çıkarak onlara, dijital altyapımızı ve internet erişimini sunuyoruz. Türkiye’de ürün ve uygulama geliştiren yerli teknoloji girişimcileri, başvuru kriterlerini sağladıkları ve Turkcell Hızlı Giriş uygulamasını entegre ettikleri takdirde, 100 bin TL’lik Turkcell Veri Merkezi bulut altyapı bütçesine sahip olabiliyorlar." diye konuştu.

Turkcell’in dijital girişimlere sağladığı Hızlı Giriş servisi ile telefon numarası ile kimlik doğrulama hizmeti sunduklarını belirten Tansuğ, böylece hem girişimcilik ekosisteminin dijital dönüşümünü güçlendirdiklerini hem de girişimcilerin kullanıcıları için oturum açma deneyimini kolay ve güvenli hale getirdiklerini anlattı.



Tansuğ, şöyle konuştu:

"Sundukları servislerde Hızlı Giriş ile oturum açan kullanıcılar, dijital alışverişlerini Paycell üzerinden sunulan mobil ödeme seçeneklerini kullanarak tamamlayabilecekler. Diğer deyişle, güvenli ve hızlı bir e-ticaret platformunun desteğini arkalarında hissedecekler.



Dijital trafik yönetimi alanında ise, Türkçe arama motorumuz Yaani ile girişimcilerin uygulama ve web sitelerinin dijital olarak görünürlüğünü ve bilinirliğini artırmalarına yardımcı oluyoruz."







- "Geleceği Yazan Kadınlar projesi kapsamında 2 bin başarı belgesi dağıtıldı"





Ataç Tansuğ, Turkcell’in hedefinin Türkiye’nin hedefleriyle aynı olduğunu dile getirerek, Turkcell'in Türkiye’de yerli üretimin artmasına yerli ve yenilikçi projelere destek vermeyi amaçladıklarını söyledi.

İki yıl önce hayata geçirdikleri Geleceği Yazan Kadınlar projesinin, kadınları yazılım konusunda eğitmek ve mobil uygulamalar geliştirmelerine destek olmak amacıyla tasarlandığını anlatan Tansuğ, kadınların bu alanlarda istihdam kapasitesini ve girişimciliğini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye’nin dört bir yanından büyük ilgi toplayan Geleceği Yazan Kadınlar projesine 60 şehirden bin 359 kadın girişimcinin başvurduğunu aktaran Tansuğ, şöyle devam etti:

"Geleceği Yazan Kadınlar projesi kapsamında bin 836 saat sınıf içi ve 46 bin 200 online eğitimlerin ardından 2 bin başarı belgesi dağıtıldı. Proje boyunca 2,3 milyon satır kod yazıldı ve 170 bin kilometre yol kat edildi. 203 proje fikri ile il seçmeleri gerçekleştirilirken 70 iş danışmanı ile 3 gün bire bir görüşme, 55 eğitmen ile 4 gün teknik danışmanlık destekleri verildi. 660 Geleceği Yazan Kadın’dan sınavlarda başarılı olan 100 girişimci kadın online ek eğitime tabi tutuldu ve Turkcell tarafından istihdam edilerek dijital servislerin test uzmanları oldular."