Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa amcaya ziyaret
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa...
Nevşehir’in Çöpünden Elektrik Üretiliyor
Çöpten Elektrik Üretiliyor
Kapadokya'da "Chinadocia Destinasyon Projesi" başlatıldı
Chinadocia Destinasyon Projesi
Nevşehir'den kısa kısa
Nevşehir'den kısa kısa
Ürgüp'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kılıç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hediye Kılıç
banner254

Türk turizmi 2018'e yükselişle başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 2017'nin ocak ayında 1 milyon 55 bin 474 olan turist sayısının, 2018'in aynı döneminde yüzde 38'lik artışla, 1 milyon 461 bin 570'e ulaştığı bildirildi.

28 Şubat 2018 Çarşamba 14:07
Türk turizmi 2018'e yükselişle başladı
banner230

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 2017'nin ocak ayında 1 milyon 55 bin 474 olan turist sayısının, 2018'in aynı döneminde yüzde 38'lik artışla, 1 milyon 461 bin 570'e ulaştığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018'in ilk rakamları, son yıllarda yaşanan olumsuzlukların turizme etkilerinin ortadan kalktığını ve yılın turizm açısından umut verici olduğunu gösteriyor.

Bakanlık verilerine göre 2017'in ocak ayında 1 milyon 55 bin 474 olan ziyaretçi sayısı, 2018'in aynı döneminde yüzde 38'lik artışla, 1 milyon 461 bin 570'e yükseldi.

Türkiye'ye bu yıl ocak ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında birinci sırada 154 bin 296 kişiyle İran yer aldı. Bunu, 150 bin 849 kişiyle Gürcistan, 119 bin 296 kişiyle ise Bulgaristan takip etti.

İstanbul ilk sırada

Ziyaretçilerin en çok ziyaret ettiği iller sıralamasında ise İstanbul ilk sırada. Ocak ayında İstanbul'a gelen ziyaretçi sayısı 831 bin 307'yi buldu. İstanbul'u, 181 bin 451 ziyaretçiyle Edirne, 158 bin 684 ziyaretçiyle de Artvin takip etti.

Açıklamada, yurt dışındaki tur otoritelerinden gelen erken rezervasyonlara ilişkin bilgilerin de 2018'de Türkiye'ye gelen turist sayısının beklenenin çok daha üstüne çıkacağını gösterdiği belirtildi.

Muhabir: Mehmet Tosun

Anahtar Kelimeler:
2018Kültür Ve Turizm BakanlığıTuristTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim