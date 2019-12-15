Türk sporunda yeni bir sayfa açılıyor

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "Antrenör Eğitimi Yönetmeliği" ile "Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla gerçekleştirilen çalışmaların sonucunda yürürlüğe giren yönetmelikler birçok sporcuyu, federasyonları ve kulüpleri yakından ilgilendiriyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni yönetmeliğin spor camiası tarafından sevinçle karşılanacağını bildirdi.

Yönetmeliklerin çözüm odaklı ve kapsayıcı temelli olduğunu kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Yürürlüğe giren yönetmeliklerle sporumuza yeni bir soluk kazandıracağız." ifadesini kullandı.

Türk sporunun gelişimi ve gençlerin spora yönlendirilmesi noktasında Bakanlık olarak yoğun şekilde çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Kasapoğlu, "Her şey sporumuzun daha iyi yerlere gelmesi için. Sporumuzun tüm paydaşlarına en iyi imkanları sağlayarak yarınlarımıza daha güçlü ve emin adımlarla ilerlemeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





- Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği





Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği kapsamında ilgili federasyon tarafından spor dalının fiziksel efor gerektirmediği yönünde karar alınması halinde, sağlık raporuna ihtiyaç olmaksızın lisans, vize ve transfer işlemlerinde yazılı beyan yeterli olacak.

Tüm federasyonlar için ilk lisans alma dışında vize ve transfer işlemlerinde sağlık raporu şartı kaldırılarak beyan imkanı getirildi. Yürürlülükten kaldırılan yönetmelikte kurallar her federasyon için geçerli iken yeni yönetmelikle her federasyona özelliğine göre lisans, vize ve transfer kuralı belirleme imkanı sağlandı.

Sporculara her spor dalında ayrı kulüpte lisans alma imkanı getirilen yönetmeliğe göre kulüpte ilgili spor dalının kapanması halinde başka bir kulüpte lisans alma imkanı da getirildi.

Yeni yönetmelikle sporculara e-Devlet üzerinden lisans alma imkanı sağlanırken, sporcu lisans işlemlerinin ve kayıtların Bakanlık bilişim sistemi üzerinden yürütülmesi zorunluluğu getirilerek istatistiklerin daha kesin ve sağlıklı alınması ve arşivlenmesi imkanına kavuşuldu. "Sporcu Lisansı" ve "Sporcu Kartı" ile yarışmalara katılan kişiler dışında diğer faaliyetlere katılan kişilerin kayıt altına alınmasına ve sayısının tespitine imkan verildi.





- Antrenörlere ilişkin yeni düzenlemeler





Antrenör eğitim programı, teorik derslerin yer aldığı temel eğitim ile spor dallarının özelliğine göre uygulamalı eğitimin yer aldığı uygulama eğitimi olarak iki aşamalı gerçekleştirilecek.



Temel eğitim bölümü uzaktan eğitim yöntemiyle Bakanlık tarafından yetkilendirilecek eğitim kurumu tarafından beş kademe olarak yapılacak. Temel eğitime erişilebilirlik yaygınlaştırılacak, eğitimlerin kalitesi arttırılacak.

Spor liselerinden mezun olanlara ders müfredatlarının antrenör eğitim programı temel eğitim müfredatına uygun olması halinde ise diğer ortaöğretim mezunlarına 1. kademe yardımcı antrenör belgesi verilmesi imkanı getirildi.

Üniversitelerin spor bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullarından lisans mezunu olup bu alanda öğretim üyesi kadrosunda görev alarak bir spor dalında uygulamalı eğitim dersini verdiğini belgeleyenlere yönetmeliğin ilgili hükümlerinde yer alan diğer şartları sağlaması halinde yalnızca bir spor dalında kıdemli antrenörlük belgesi alma hakkı verildi.

Benzer şekilde üniversitelerin spor bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullarından mezun olup Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak istihdam edilenlere, yönetmeliğin ilgili hükümlerinde yer alan diğer şartları yerine getirmesi halinde eğitim gördükleri uzmanlık/ihtisas dersine ilişkin kademede temel eğitimden muafiyet sağlanacak.

Üniversitelerin spor bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullarının mezunlarına yürürlükten kaldırılan Antrenör Eğitim Yönetmeliğine göre uzmanlık ya da seçmeli olarak görmüş olduğu yalnızca bir spor dalına antrenör belgesi alma imkanı verilmişken, yürürlüğe giren yönetmelik hükümlerine göre söz konusu mezunlara, mezun olduğu bölüme göre birden fazla belge alma hakkı verilmiş ve bazı kademelerde temel eğitimden muafiyet sağlandı.



Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlamış olan işlemler; devam eden antrenör kursları, açılması planlanan duyurusu yapılmış antrenör yetiştirme kursları ve denklik işlemleri ile antrenör belgesi almak için başvuranların talepleri yürürlükten kaldırılan yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılacak. 14 Aralık 2019 tarihinden sonra antrenör eğitimine ilişkin iş ve işlemler bu yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Türkiye'de yaklaşık 265 bin antrenör ile Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde çalışan yaklaşık 5 bin antrenör bulunuyor.



