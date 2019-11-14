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Türk sineması Hollywood'un kalbinde

"2. Hollywood Türk Filmleri Festivali"nde Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Aslı", Burak Çevik'in "Aidiyet" ve Eylem Kaftan'ın "Kovan" filmi sinemaseverlerle buluşacak.

Genel 14.11.2019, 13:13
Türk sineması Hollywood'un kalbinde
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İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleri ve Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği iş birliğinde düzenlenen "Hollywood Türk Filmleri Festivali" başladı.

ABD'nin Los Angeles şehrinde bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen festivalin başlangıcı, Harmony Gold Theater'da yapıldı.

Festivalin ilk gününde Ahmet Katıksız'ın "Benim İçin Şampiyon" ve Banu Sıvacı'nın "Güvercin" filmleri sinemaseverlerle buluştu.

Türkiye'nin ve Türk sinemasının imajına küresel ölçekte katkı sağlamayı hedefleyen festival kapsamında ayrıca Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Aslı", Burak Çevik'in "Aidiyet" ve Eylem Kaftan'ın "Kovan" filmi gösterilecek.

"2. Hollywood Türk Filmleri Festivali"nin kapanış galası, ABD sinema sektörünün önemli isimlerinin yanı sıra 30'dan fazla Oscar Akademi ve Golden Globe üyesinin katılımıyla 15 Kasım'da yapılacak.

Kırmızı halı seremonisi ile başlayacak gala gecesinde, Türkiye'nin 92'nci Akademi Ödülleri'ndeki (Oscar) adayı olarak belirlenen "Bağlılık Aslı" filminin gösterimi yapılacak. Gösterime yönetmen Semih Kaplanoğlu ve filmin başrol oyuncusu Kübra Kip katılacak.

#kültür
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