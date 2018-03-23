Türk müteahhitler Irak'ı yeniden inşa ediyor

ANKARA (AA) - Irak, Körfez Savaşı'nda aldığı yaraları Türk müteahhitlerinin de katkısıyla sarmaya çalışıyor. Ülkede, savaş sonrası dönemde altyapı ve üstyapı yatırımlarına duyulan ihtiyaç artarken, Türk müteahhitlik firmalarınca 2003'ten bugüne kadar 22 milyar dolar değerinde 900'e yakın proje üstlenildi.

AA muhabirinin, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türk müteahhitler Irak'ta konuttan askeri tesislere, yol, köprü, baraj gibi altyapı ihtiyaçlarından okul, hastane gibi sosyal tesislere kadar pek çok projeyi hayata geçirdi. Türk firmalarınca, Irak'ta 2. Körfez Savaşı'nın başladığı 2003'ten şimdiye kadar 22 milyar dolar değerinde 900'e yakın proje alındı.

Türkiye Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik Öz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaşın ardından Irak'ta yeni bir dönemin başladığını söyledi.

Türk firmalarının savaş sonrası dönemde 2007'ye kadar ülkenin ihtiyaçlarının yüzde 90'ını karşıladığını belirten Öz, 2007'den sonra taahhüt anlamında ciddi projelerin başladığını ve Türk müteahhitlerinin ülkede konut, elektrik santrali, askeri tesis, yol, köprü, baraj, alışveriş merkezi, stadyum, okul, hastane gibi projelere imza attıklarını bildirdi.



Öz, DEAŞ terör örgütünün Irak'a yayılmasıyla ülke ekonomisi ve siyasi istikrarın zarar gördüğüne dikkati çekerek, Türk iş insanlarının da bu gelişmelerden olumsuz etkilendiğini, bu ülkeden alacaklarını uzun süre tahsil edemediğini dile getirdi.



Türk iş insanlarının bu dönemde AK Parti hükümetinden büyük destek gördüğünü vurgulayan Öz, bu sayede Irak pazarının Türk yatırımcılara açık kalmasının sağlandığını anlattı.

- "İki ülke ilişkileri yeniden ısınıyor"

Öz, bu ülkede proje üstlenen Türk iş insanlarının yaklaşık 4 milyar dolar civarındaki alacağının 2,5 milyar dolarlık kısmının kaldığını belirterek, şöyle devam etti:

"2017'nin başından bu yana Irak'taki gelişmeler, ülkedeki yeniden yapılanma ve yeni siyasi oluşumlarla belirlenen hedefler çerçevesinde Türkiye ile samimi ilişkilere girilmiş durumda. Türk hükümeti de bu alanda çok samimi ve yardımsever nitelikte bir ilişki içine girmiştir. İki ülke arasında 3-4 yıldır soğuyan ilişkiler tekrar ısınmaya başlamış ve Türk iş insanlarına yeni kapıların açılmasını sağlayacak temel bir çalışma ortamı yaratılmıştır."

Irak piyasasından Türk yatırımcılara yönelik taleplerin sürdüğünü dile getiren Öz, bu doğrultuda Türk iş insanlarının ülkede projeler oluşturarak Irak hükümetine ve halkına hizmet sunacağını söyledi.

Öz, Irak'ın yeniden yapılandırılması için Türkiye'nin sağlayacağı belirtilen 5 milyar dolarlık desteğe değinirken de bunun hem Irak hükümeti ve halkına hem de Türk iş insanlarına faydalı olacağını ifade etti.

Irak'ın Türk iş insanları için çok önemli bir pazar olduğuna işaret eden Öz, "Hükümetimiz ile birlikte Irak pazarının daha büyük potansiyellerle kazanılması ve işlerin ilerletilmesi için her zaman iş birliği içinde olacağız." dedi.

- Irak'ın yeniden inşası için 100 milyar dolara ihtiyaç var

Kuveyt'te geçen ay yapılan "Irak'ın Yeniden İnşası Konferansı"nda, bu ülkenin toplam borcunun 123 milyar dolara ulaştığı belirtilmişti. Konferasta verilen bilgilere göre, ülkenin yeniden inşası için 100 milyar dolara ihtiyaç var. Konferansa katılan ülkeler tarafından Irak için 30 milyar dolarlık katkı taahhüdünde bulunuldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Türkiye'nin Irak'a 5 milyar dolar kredi vereceğini bildirdi. Irak ekonomisindeki kötü gidişin ana sebepleri olarak, savaşın yanı sıra geçmişte uygulanan ambargolar, siyasi belirsizlikler, terör örgütü DEAŞ ve petrol fiyatlarının düşük seyretmesi gösterildi.