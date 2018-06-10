Türk Kızılayı'ndan tarım işçilerine erzak desteği

KONYA (AA) - Türk Kızılayı Seydişehir Şubesi tarafından çadırlarda kalan geçici tarım işçilerine ramazan erzağı dağıtıldı.

Kızılay Şube Başkanı Tevfik Balcı, Taşağıl Mahallesi'nde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşlik, hoşgörü ve paylaşım ayı olan ramazanda tarlalarda çalışan mevsimlik tarım işçilerine erzak dağıtmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Memleketinden uzakta çalışmanın zor bir durum olduğunu belirten Balcı, “Buraya Gaziantep’ten gelen mevsimlik geçici tarım işçileri yıllardır ilçemize gelip, hem tarım işlerinde çalışıyorlar hem de çocuklarını yetiştirme gayreti gösteriyorlar. Kızılay Genel Merkezimizin gönderdiği gıda paketlerini ramazan yardımı olarak kendilerine verdik. Gıda kolilerinin yanı sıra 50 aileye 25 lira değerinde alışveriş kuponu ve giyim yardımında da bulunduk. Vatandaşlarımızın mutlu bir bayram geçirmelerini diliyoruz." diye konuştu.