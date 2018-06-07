Türk Kızılayı'ndan ramazan yardımı

KIRIKKALE (AA) - Türk Kızılayı, ramazan ayı dolayısıyla Bahşili ilçesinde 100 ihtiyaç sahibine yardımda bulundu.

Türk Kızılayı Bahşili Şube Başkanı Barış Gümüşbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl Türk Kızılayı'nın hem gıda hem de nakit yardımı yapmaya başladığını söyledi.

Kendilerinin de ihtiyaç sahibi 100 kişiye gıda yardımında bulunduklarını ifade eden Gümüşbaş, "İlçe merkezindeki 5 mahalle ve ilçeye bağlı 5 köye giderek ziyarette bulunup yardım kolilerini teslim ediyoruz. Yaşlılarımızla, gençlerimizle ve engellilerimizle sohbet ediyoruz. Taşımada yardımcı olan kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Gümüşbaş, gıda yardımının yanında 35 bin lira nakit yardımın da yapıldığını kaydetti.